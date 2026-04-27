Fudbaleri Crvene zvezde dominaciju u srpskom fudbalu potvrdili su osvajanjem 37. titule prvaka u 170. večitom derbiju protiv Partizana (3:0) u nedelju na Marakani.

Čelnici crveno-belih u izjavama posle utakmice jasno su predočili da će sve resurse iskoristiti da pojačaju ekipu i spreme je za kvalifikacije za Ligu šampiona.

Spremiti ekipu za Ligu šampiona - Zvezdan Terzić sa saradnicima Mitrom Mrkelom i Markom Marinom Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Zvezda počinje krajem jula

A, to je ono što najviše interesuje navijače Crvene zvezde. Do pre nedelju dana, među simpatizerima najtrofejnijeg srpskog kluba tinjala je nada da bi do elitnog takmičenja UEFA Zvezda mogla direktno, kao prvak sa najboljim koeficijentom. Međutim, u Ukrajini su se desili neki čudni rezultati, pa je izvesno da će tu poziciju uzeti Šahtjor iz Donjecka. Mada, niko nije ni sumnjao u takav scenario.

Nema neizvesnosti, fudbaleri Crvene zvezde će u borbu za Ligu šampiona krenuti od drugog kola kvalifikacija, kao i prethodne sezone. I u svim rundama imaće status nosioca. To znači da ekipu već 21. ili 22. jula očekuje evropska premijera, a revanš sedam dana docnije. Tu će crveno-beli biti ozbiljni favoriti, jer mogući protivnici dolaze iz zemalja koje nisu toliko atraktivne, mada bi moglo biti i određenih "mina". Prošle sezone bio je to Linkoln iz Gibraltara.

Oprez u svakoj rundi

Sigurno je da Crvena zvezda u drugom kolu kvalifikacija ne bi trebalo da ima problema sa protivnicima kao što su Vikingur (Island), Kajrat (Kazahstan), Riga (Letonija), KI Klaksvik (Farska ostrva), Flora Talin (Estonija), Larne (Severna Irska), Petrokub (Moldavija), Nju Sejnts (Vels) i Inter D’Eskaldes (Andora). Ali, Tun prvak Švajcarske, Mjalbi iz Švedske i Borac iz Banjaluke pozivaju na oprez.

Treće kolo kvalifikacija donosi i znatno teže rivale. Prošle godine to je bio poljski Leh, a ove sezone u igri su Omonija (Kipar), Šamrok (Irska), Kups (Finska), Hapoel Ber Ševa (Izrael) i Linkoln (Gibraltar). Valja pomenuti da su ovo samo projekcije, te da navedene klubove treba uzeti sa rezervom, a ostaviti mesta i za još neke iz zemalja gde je neizvesna borba za trofej.

Marko Nikolić trener fudbalera AEK iz Atine Foto: Belga / Sipa USA / Profimedia

Drugi po koeficijentu u plej-ofu

I na kraju četvrto kolo, ili plej-of za Ligu šampiona. Prošle sezone Crvena zvezda je iznenađujuće izgubila od kiparskog Pafosa. U toj rundi Zvezda će po koeficijentu biti najjači klub, ukoliko Midtjiland ne bude prvak Danske. Ali, rivali su krajnje ozbiljni i jasno je da će biti teško doći do Lige šampiona, jer Zvezdu čekaju - AEK (Grčka), Leh (Poljska), Harts (Škotska), Viking (Norveška), Celje (Slovenija)... Naravno, ako ovi klubovi do kraja prvenstva liderske pozicije u nacionalnim prvenstvima pretoče u šampionsku titulu.

Posebno zanimljiva priča, jeste mogući duel sa atinskim AEK, koji predvodi trener Marko Nikolić, a za koji igraju fudbaleri ponikli u Crvenoj zvezdi - Luka Jović i Marko Grujić, te nekadašnji igrač Vojvodine Mijat Gaćinović. Uzgred, tu je i ogroman animozitet navijača AEK sa pristalicama Olimpijakosa, koji su pobratimljeni sa navijačima Crvene zvezde Delijama, pa bi taj eventualni dvomeč nosio i ogromnu dozu mogućih eskalacija.