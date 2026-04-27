Fudbaleri Pari Sen Žermena dočekaće sutra minhenski Bajern, u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona.

Da bi stigao do drugog uzastopnog finala, PSŽ mora da savlada tim koji im je zadavao najviše problema poslednjih sezona. Bajern je slavio sa 2:1 u četvrtom kolu grupne faze i to je bila peta uzastopne pobeda nemačkog šampiona protiv branioca trofeja u Ligi šampiona. Međutim, PSŽ može da se pozove na sličnu situaciju kao prošle sezone. Ekipa Luisa Enrikea je poražena od Arsenala sa 2:0 u drugom kolu sezone 2024/25, ali je u polufinalu savladala taj tim sa 3:1.

Biće ovo 16. susret PSŽ-a i Bajerna u Ligi šampiona, pri čemu nemački tim ima prednost od 9:6 u pobedama.

Ova dva tima su se tri puta do sada sastala u nokaut fazi - Bajern je pobedio u finalu 2020. (1:0) i u osmini finala u sezoni 2022/23. (ukupno 3:0), dok se PSŽ plasirao u četvrtfinle sezone 2020/21. zahvaljujući golovima u gostima, posle ukupnog nerešenog rezultata 3:3. ; Francuski tim je pobedio u samo tri od poslednjih 11 Uefa utakmica protiv nemačkih timova. Takođe, PSŽ se treći put suočava sa nemačkim timom u polufinalu Lige šampiona, pobedio je Lajpcig u sezoni 2019/20, a izgubio je od Borusije Dortmund u sezoni 2023/24.

Pari Sen Žermen je stigao do polufinala treću sezonu zaredom, što nijednom francuskom klubu nikada nije pošlo za rukom ni u eri Kupa šampiona niti u eri Lige šampiona.

PSŽ - Liverpul Foto: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia

Ako pobede sutra u Parizu, to bi bila njihova 100. pobeda u Ligi šampiona, što bi ih učinilo prvim francuskim klubom koji je stigao do te brojke.

S druge strane, Bajern je pobedio u 14 od poslednjih 16 UEFA utakmica protiv francuskih protivnika (dva poraza).  Takođe, Bajern je pobedio u pet od poslednjih sedam UEFA duela protiv timova iz Francuske koji su se igrali u dve utakmice, a slavio je u sva tri susreta sa francuskim timovima koji su se igrali na jedan meč, uključujući i jedino prethodno polufinale Lige šampiona protiv francuskog tima - pobedu od 3:0 nad Lionom u sezoni 2019/20.

Bavarski tim plasirao se u svoje 22. polufinale Kupa šampiona/Lige šampiona i do sada je 11 puta uspeo da prođe do velikog finala. Ipak, pobedili su samo jednom od poslednjih šest polufinalnih utakmica Lige šampiona.

Utakmica je na programu sutra od 21.00.

Beta

Ne propustiteFudbal"IDIOTE, TI SI SRBIN, KAKAV JUGOSLOVEN..." Iz Čibutkovice do Holivuda: Priča o Dobrivoju kod koga su dolazile najveće SVETSKE ZVEZDE
img-9839.jpg
FudbalHOROR POVREDA FUDBALERA TOTENEMA! Obistinile se crne slutnje: Još jedna zvezda propušta Mundijal!
Ćavi Simons
FudbalOVAKO SU FUDBALERI CRVENE ZVEZDE PROSLAVILI 37. TITULU ŠAMPIONA: Arnautović zapalio baklju, pa poveo slavlje (FOTO)
Marko Arnautović
FudbalARIJANA MIHAJLOVIĆ SLAVI ZVEZDINU TITULU! Oglasila se na Instagramu posle pobede u derbiju: Zbog jedne fotografije Mihina udovica bila je posebno emotivna!
Siniša i Arijana Mihajlović

Vanja Dragojević i Aleksandar Katai se pozdravljaju pred početak derbija Izvor: Arena 1 Premium