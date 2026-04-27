Fudbaleri Pari Sen Žermena dočekaće sutra minhenski Bajern, u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona.

Da bi stigao do drugog uzastopnog finala, PSŽ mora da savlada tim koji im je zadavao najviše problema poslednjih sezona. Bajern je slavio sa 2:1 u četvrtom kolu grupne faze i to je bila peta uzastopne pobeda nemačkog šampiona protiv branioca trofeja u Ligi šampiona. Međutim, PSŽ može da se pozove na sličnu situaciju kao prošle sezone. Ekipa Luisa Enrikea je poražena od Arsenala sa 2:0 u drugom kolu sezone 2024/25, ali je u polufinalu savladala taj tim sa 3:1.

Biće ovo 16. susret PSŽ-a i Bajerna u Ligi šampiona, pri čemu nemački tim ima prednost od 9:6 u pobedama.

Ova dva tima su se tri puta do sada sastala u nokaut fazi - Bajern je pobedio u finalu 2020. (1:0) i u osmini finala u sezoni 2022/23. (ukupno 3:0), dok se PSŽ plasirao u četvrtfinle sezone 2020/21. zahvaljujući golovima u gostima, posle ukupnog nerešenog rezultata 3:3. ; Francuski tim je pobedio u samo tri od poslednjih 11 Uefa utakmica protiv nemačkih timova. Takođe, PSŽ se treći put suočava sa nemačkim timom u polufinalu Lige šampiona, pobedio je Lajpcig u sezoni 2019/20, a izgubio je od Borusije Dortmund u sezoni 2023/24.

Pari Sen Žermen je stigao do polufinala treću sezonu zaredom, što nijednom francuskom klubu nikada nije pošlo za rukom ni u eri Kupa šampiona niti u eri Lige šampiona.

Ako pobede sutra u Parizu, to bi bila njihova 100. pobeda u Ligi šampiona, što bi ih učinilo prvim francuskim klubom koji je stigao do te brojke.

S druge strane, Bajern je pobedio u 14 od poslednjih 16 UEFA utakmica protiv francuskih protivnika (dva poraza). Takođe, Bajern je pobedio u pet od poslednjih sedam UEFA duela protiv timova iz Francuske koji su se igrali u dve utakmice, a slavio je u sva tri susreta sa francuskim timovima koji su se igrali na jedan meč, uključujući i jedino prethodno polufinale Lige šampiona protiv francuskog tima - pobedu od 3:0 nad Lionom u sezoni 2019/20.

Bavarski tim plasirao se u svoje 22. polufinale Kupa šampiona/Lige šampiona i do sada je 11 puta uspeo da prođe do velikog finala. Ipak, pobedili su samo jednom od poslednjih šest polufinalnih utakmica Lige šampiona.

Utakmica je na programu sutra od 21.00.

Beta