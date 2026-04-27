Adem Avdić obeležio je 179. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana (3:0) prelepim golom na svom debiju u okršaju večitih rivala.

Pokazao je mladi Adem Avdić da ne samo da ima talenat, već i radnu etiku, od koje bi u budućnosti mogli da imaju korist Crvena zvezda, ali i srpska fudbalska reprezentacija.

Adem Avdić slavi gol za Zvezdu u 179. derbiju protiv Partizana u društvu Timija Maksa Elšnika

Procvetao kod Dekija

Ogromna podrška od strane trenera Dejana Stankovića koju ima Adem Avdić rezultirala je njegovom odličnom partijum u derbiju. Ima taj momčić iz Loznice onu potrebnu fudbalsku drskost, brzinu i korak, a posebno što se ističe neverovatan centaršut. Demonstrirao je svoje vrednosti u derbiju, ali i pokazao da ima i nedostataka... Defanziva se može i mora popraviti, ali bubice da na sredini terena nepotrebno hvata protivnika sa leđa za dres i dobija žuti karton... To mora što pre da eliminiše, jer to se ne radi.

Ali, da ne potenciramo mane, jer ih je bilo kudikamo manje na derbiju protiv Partizana. Adem Avdić je u najvećoj srpskoj fudbalskoj svetkovini pokazao od kakvog je materijala građen. Špartao je po levoj strani neumorno svih 90 minuta, nebrojeno puta se ponavljao, gledao da čuva igrače, ali i prostor. Da ima onaj fudbalski njih za gol, iako je levi bek, pokazao je u 68. minutu, kada je namirisao šansu i našao se sam na 11 metara i desnom, slabijom nogom zakucao loptu u mrežu Partizana.

Trk i proslava sa Delijama

Posle gola Adem Avdić prvo je otrčao ka severnoj tribini i pred Delijama proslavio gol u derbiju ljubeći Zvezdin grb. A, onda trk ka onome koji mu veruje, ka treneru Dejanu Stankoviću koji ga je od sreće podigao, baš kao i njegovog godinu dana mlađeg klasića Vasilija Kostova na ranijim utakmicama. Bio je Deki Zvezdino dete i dobro zna taj osećaj pripadnosti klubu i vaspitanju kroz mlađe kategorije crveno-belih. To je onaj Zvezdin DNK koji neprestano potencira i koji fudbalere ponikle u klupskoj akademiji odvaja od onih pridošlih sa strane.

Adem Avdić rođen je 24. septembra 2007. godine u Loznici u sportskoj porodici, jer je i njegov otac igrao fudbal. Upravo je tata bio ključna figura u njegovom ranom razvoju, pružajući mu podršku da se preseli u Beograd, kada su ga primetili skauti Crvene zvezde. Na Marakanu je Avdić stigao bukvalno kao dečak. Prošao je kroz sve mlađe selekcije kluba, a zanimljivo je da je uvek igrao sa starijim generacijama, što dovoljno govori o njegovoj fizičkoj i mentalnoj zrelosti.

Avdić na treningu sa prvim timom u proleće 2024. godine

Otac ključna figura

Odnos Adema Avdića sa ocem, Rašidom, ključna je tačka njegovog dosadašnjeg uspeha. U krugovima bliskim omladinskoj školi Crvene zvezde, njihova saradnja se često navodi kao primer kako roditelj treba da usmerava talentovano dete bez stvaranja nepotrebnog pritiska koji često "sagori" mlade igrače.

Ljudi iz kluba, kao i oni koji ga poznaju opisuju Adema Avdića kao veoma skromnog i povučenog momka van terena. Potpuno je fokusiran na fudbal, živi sportskim životom i izbegava medijsku pažnju koja često prati mlade zvezde u usponu. Dovoljno mu je pogledati profile na društvenim mrežama, gde za razliku od vršnjaka pokazuje određenu zrelost i posvećenost fudbalu.

Adem Avdić kao dečak u mlađim kategorijama Crvene zvezde

Prototip modernog beka

Adem Avdić je prototip modernog levog beka, jer ima tendenciju da više vremena provodi na protivničkoj polovini, nego u sopstvenom šesnaestercu. Još dok je bio u mlađim kategorijama bio je primećen od strane skauta inostranih klubova. Zato su čelnici Crvene zvezde odmah reagovali i Avdić je u leto 2024. potpisao profesionalni ugovor koji traje do juna 2030. godine.

Tu valja pomenuti ulogu Avdićevog oca, jer je upravo on prelomio kada su skauti Dortmunda i Lajpciga obletali porodicu i nudili ozbiljan novac. Otac Rašid je tada rekao "da Adem prvo mora da ostavi dubok trag u Zvezdi i da ne treba žuriti sa prodajom po svaku cenu". "Fudbalski razvoj je ispred finansijskog dobitka" bio je stav sa kojim je Rašid Avdić izašao pred čelnike Crvene zvezde i oduševio ih.

Adem Avdić na Marakani

Jači od teške povrede

Nažalost, 2024. godine doživeo je Adem težu povredu, kada su mu na treningu prvog tima posle jednog duela popucali prednji ukršteni ligamenti kolena. Ta povreda odvojila ga je od terena duže vreme, morao je na operaciju u Rim u Italiju. Proces oporavka koji je trajao šest meseci pokazao je njegovu mentalnu snagu. I ovde valja istaći ulogu oca, jer je on tokom rehabilitacije bio uz sina svaki dan.

U trenucima kada mladi igrač psihički padne jer gleda svoje vršnjake kako igraju, otac je igrao ulogu mentora koji ga je fokusirao na dugoročni cilj. Vratio se Adem treninzima sa još većim intenzitetom, otišao na pozajmicu u OFK Beograd, a onda se prošle godine vratio na velika vrata u Crvenu zvezdu.

Zvezdina klasa 2007 - Adem Avdić i Andrija Maksimović

Ozbiljan projekat kluba

Adem Avdić ima status "ozbiljnog projekta" unutar kluba, onakav kakav su imali Veljko Milosavljević, Andrija Maksimović, Kosta Nedeljković i Jovan Mijatović i kakav trenutno ima Vasilije Kostov. Bez sumnje smatra se jednim od "kapitalaca" Crvene zvezde. Veruju u klubu da je dugoročno rešenje za poziciju levog beka, mada, ukoliko ovog leta dođe "bezobrazna ponuda" iz inostranstva, pitanje je kako će Crvena zvezda moći da ga zadrži.

Kada mi autora ovih redova pitali na koga ga podseća Adem Avdić, odgovor bi bio jednostavan. Stilom igre najviše pokazuje sličnost sa Teom Ernandezom, nekadašnjim bekom Milana, sada članom saudijskog Al Hilala, jer je agresivan u napadu i direktan u igri "jedan na jedan".

Želja je Real iz Madrida

Adem Avdić je momak koji "ćuti i radi". Ako ga povrede zaobiđu, viđen je kao budući A reprezentativac Srbije i igrač koji će Crvenoj zvezdi doneti višemilionski transfer u neku od "liga petice".

Njegova želja je da jednog dana zaigra u Realu iz Madrida. Neka mu se i ostvari. Pre toga, na leto ga čeka Evropsko prvenstvo sa srpskom reprezentacijom do 19 godina u Velsu.