Fudbaleri Crvene zvezde u 179. večitom derbiju pokazali su potpunu nadmoć nad najvećim rivalom Partizanom (3:0) i potvrdili dominaciju u srpskom fudbalu.

Plesali su igrači Crvene zvezde na terenu stadiona "Rajko Mitić", dali tri gola crno-belima, a za još toliko su mogli da žale.

Dejan Stanković, Aleksandar Katai i Mirko Ivanić slave 37. titulu posle pobede u 179. derbiju

Stanković i Zvezdin DNK

Oprezno je pred utakmicu protiv Partizana govorio trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković. Nije se razmetao izjavama, niti se to od njega očekivalo, s obzirom kako je vaspitan i koliko poštuje i ceni velikog rivala. Plašili su se navijači Crvene zvezde, jer je ekipa pred kraj sezone upala u onaj mod "odrađivanja posla" što se videlo u prethodnim utakmicama, bez velikog žara, energije i intenziteta.

Ali, umeo je Dejan Stanković da probudi uspavanu svlačionicu pozivajući se na Zvezdin DNK. Od prvog minuta u 179. derbiju fudbaleri Crvene zvezde stavili su rivalima iz Partizana da su oni ti koji će se za sve pitati na terenu Marakane. I tako je bilo, od prvog, do poslednjeg minuta. Dominirala je Zvezda, stvarala šanse, visokim presingom prosto mlela rivala, koji je u jeku napada crveno-belih panično rešavao određene situacije izbacivanjem lopte na protivničku polovinu.

Dva gola Zvezdine dece

Lepu akciju, lucidnost i genijalnost Aleksandra Kataija krunisao je vodećim golom za Crvenu zvezdu Strahinja Eraković. Za erupciju odševljena među pristalicama crveno-belih. Mogla je Zvezda u još nekoliko prilika da duplira vođstvo, ali Aleksandar Katai, Marko Arnautović, Rade Krunić, Vasilije Kostov i Timi Maks Elšnik nisu bili koncentrisani u završnici.

Vođstvo je ipak duplirano u drugom delu, kada je Adem Avdić ispratio lepu akciju saigrača i iskoristio poklon odbrane Partizana, da sa nekih 12 metara zakuca loptu u gol protivnika. I drugo Zvezdino dete bilo je strelac na derbiju. I opet neverovatan izliv emocija na stadionu i radost među pristalicama kluba iz Ljutice Bogdana 1A.

Atmosfera na 179. večitom derbiju

Sporan faul nad Enemom i gol Seola

Mogla je Zvezda do treće gola posle očiglednog prekršaja nad Džejom Enemom, kada ga je Stefan Mitrović držao sa obe ruke u šesnaestercu, ali pištaljka sudije Miloša Milanovića nije se oglasila. Ipak, treći gol stigao je pred kraj, kada je Seol preciznim udarcem i treći put pogodio mrežu Partizana. Za treći gol, ali i treću pobedu nad večitim rivalom ove sezone.

Nema sumnje da je Crvene zvezda duplo jača od konkurencije u Srbiji. Prava je šteta što rivali iz Superlige ne mogu da isprate crveno-bele, jer da mogu, sigurno bi prvenstvo bilo zanimljivije, a utakmice neizvesnije. Ovako, Zvezda mora da se sprema za Ligu šampiona, za kvalifikacije koje počinju krajem jula, što znači da će se ekipa okupiti već početkom juna.

Malo vremena za odmor - Dejan Stanković

Vruće lepo na Marakani

Menadžment Crvene zvezde i trener Dejan Stanković moraće što pre da sklope mozaik za narednu sezonu, jer će sigurno biti odlazaka sa Marakane. Jasno je da će crveno-beli morati da se pojačaju. Izvesno je da će klub na kraju sezone napustiti Nemanja Radonjić, Omri Glazer, Rodrigao i Bruno Duarte. Neizvesna je sudbina Strahinje Erakovića, Jung Vu Seola, Naira Tiknizjana, Timija Maksa Elšnika, Tomasa Handela, Mahmudua Bađa, Vladimira Lučića...

Kako zadržati Vasilija Kostova? Uz njega i Adema Avdića i Džeja Enema. Vasilije Kostov još nije punoletan, a ove sezone pokazao je da je najvažniji igrač Crvene zvezde, kako u Superligi, tako i u Ligi Evrope. Pokazao je ovaj momčić da je spreman za seniorski fudbal, da nije od onih koji treba da se čekaju. Možda je i prerastao fudbalsku sredinu poput Srbije... Možda mu treba jači izazov. Otuda i enigma sa početka pasusa, kako će ga uopšte zadržati na Marakani. Deluje, veoma teško.

Vasilije Kostov izdominirao na 179. večitom derbiju

Dolaze ozbiljna pojačanja

Neće u Crvenoj zvezdi dopustiti da ova generacija ostane bez velikog broja važnih igrača. Transfera će biti, dva, tri do četiri, ali gro tima ostaće na okupu. I biće nadograđen. Pojačanjima. Kako Kurir saznaje, prioritet su srpski fudbaleri sa reprezentativnim statusom poput Filipa Kostića i Nemanje Gudelja. Uz njih, još nekoliko ozbiljnih igrača iz inostranstva.

Generalni direktor Zvezdan Terzić i njegovi saradnici prema saznanjima sa Marakane ništa neće prepustiti slučaju. Cilj je Liga šampiona, a do nje se može jedino ako ekipa bude jaka i uigrana.