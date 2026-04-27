FK Partizan nije bio konkurentan Crvenoj zvezdi ove sezone. Pokazala su ti tri ubedljiva poraza, poslednja dva vrlo bolna, jer su crno-beli bili počišćeni na travnjaku.

Od ishoda unutarklupskih borbi u Humskoj koje bi trebalo da reši skupština kluba na leto, zavisi kakav i sa kojim snagama će krenuti Partizan u novu sezonu.

Predrag Mijatović, Rasim Ljajić i Danko Lazović, čelnici FK Partizan Foto: Dragan Karadarevic ©/2025 Dragan Karadarevic/Starsport.rs ©

Rezultatska i finansijska dubioza

Navijači Partizana teško podnose dominaciju večitog rivala Crvene zvezde u poslednjoj deceniji. Na titulu se čeka od 2017. godine, a kako sada stoje stvari, pitanje je kada će crno-beli moći ravnopravnu da se suprotstave najvećem rivalu. Klub je u dubiozi, kako na finansijskom, tako i na sportskom planu, a kriza oko toga ko će upravljati Partizanom, koja je kluminirala poslednjih meseci, odrazila se na sve strukture.

FK Partizan sebi jednostavno ne sme da dozvoli situaciju u kojoj se našao. Moraće za sledeću sezonu dobrano da se pročiste redovi, da se dovedu kvalitetni fudbaleri, opšte je mišljenje ogromnog broja navijača. Pitanje je samo, ko će se latiti tog nimalo lakog posla. Da li Predrag Mijatović, ili trio sa druge strane aktuelne uprave - Rasim Ljajić, Danko Lazović i Milka Forcan. Sve će se znati na skupštini, samo je pitanje kada, da li odmah na kraju sezone, kako želi Mijatović, ili tek u septembru, kako je nedavno najavio Ljajić.

Inferiorni u derbiju

Partizan u derbiju nije mogao da parira Crvenoj zvezdi ni u jednom segmentu igre. Jednostavno, momci u crno-belim dresovima bili su inferiorni i deluje da ih je veliki rival lako rešio. Trener kluba iz Humske Srđan Blagojević nije želeo da se previše brani, kao što je jednom uradio u derbiju. Tražio je da se njegov tim nadigrava, svestan da će biti poražen, ali je hrabrim stavom sačuvao integritet kluba, ali i sebe kao trenera.

Neverovatno je da Partizan u derbiju igra bez levog beka, a da na klupi sedi momak koji je u prošlom bio najbolji u redovima crno-belih. Mladi i daroviti Stefan Petrović dobio je priliku tek u 88. minutu, kada je zamenio štopera Mateju Milovanovića. Pokušao je Blagojević da iznenadi Zvezdu sa veteranom iz Nemačke Sebastijanom Polterom, ali deluje da bi po Partizan bilo bolje da je utakmicu počeo Andrej Kostić.

Vanja Dragojević i Mateja Milovanović u duelu protiv Aleksandra Kataija na 179. derbiju Foto: Www.partizan.rs

Pojedeni na sredini terena

Na sredini terena Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić delovali su kao klinci u odnosu na Radeta Krunića i Timija Maksa Elšnika. Kako u duelima, na zemlji i vazduhu, tako i pokrivanju terena, tačnim pasovima, protoku lopte. Štoperski tandem Stefan Mitrović i Nikola Simić bio je pod stalnim pritiskom Zvezdinih napadača i igrača iz veznog reda. Još jedan pokazatelj da nisu imali blok ispred sebe.

Jedina svetla tačka u redovima Partizana na 179. večitom derbiju bio je Demba Sek, pozajmljeni fudbaler Torina. Senegalac je imao i šansu da postigne gol, nije uspeo, ali ostaće zapisano da je nekoliko puta dobrim prodorima pravi probleme Crvenoj zvezdi na desnom krilu. Zadatak čelnika koji budu vodili Partizan biće da kako znaju i umeju pronađu 400.000 evra i otkupe ga od italijanskog tima. U protivnom, teško da će pronaći zamenu takvog kvaliteta, za isti novac.

Demba Sek na 179. večitom derbiju Foto: Www.partizan.rs

Potrebna kvalitetna pojačanja

Partizanu su u narednoj sezoni potrebni bivši fudbaleri, koji bi uz mlade igrače činili osovinu ekipu. Navodno, mete su Adem Ljajić i Stevan Jovetić. Pregovori tek predstoje, ali u načelu obojica su zainteresovani da se vrate u Humsku. Ukoliko se to desi, uz još nekoliko dobrih pojačanja, Partizan bi imao čemu da se nada sledeće sezone.

Prvi cilj svakako bi bila Evropa, odnosno ulazak u grupnu fazu Lige Evrope ili Lige konferencije. I sa finansijskog aspekta novac iz UEFA takmičenja pomogao bi klubu. A i jake utakmice bi sigurno dobrodošle ekipi za borbu za domaće trofeje. Odlučujući meseci i dani su pred Partizanom, a poraz u derbiju još jednom je pokazao dubiozu u kojoj se klub nalazi izvesno vreme.