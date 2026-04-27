Madriđani se oglasili.
Fudbal
DOSTA JE BILO SPEKULACIJA, REAL SE OGLASIO I OTKRIO PRAVU ISTINU O MBAPEU! Evo šta se dešava sa Francuzom, jedan detalj brine sve navijače!
Slušaj vest
Fudbalski klub Real Madrid potvrdio je danas da je napadač Kilijan Mbape povredio mišić butine leve noge, što dovodi u pitanje njegovo učešće u klasiku španske lige protiv Barselone za dve nedelje.
Kilijan Mbape je u petak morao da bude zamenjen u 82. minutu utakmice protiv Betisa, završene s 1:1.
Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ismael Adnan Yaqoob / AFP / Profimedia, Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Klub nije naveo detalje o povredi, niti kada se očekuje da će Mbape vratiti. Španski mediji su preneli da se ne očekuje da taj francuski fudbaler predugo odsustvovati s terena.
Real Madrid će igrati "klasiko" protiv Barselone 10. maja na stadionu Kamp Nou.
Pet utakmica pre kraja sezone tim iz Madrida zaostaje 11 bodova za svojim katalonskim rivalom.
Reaguj
Komentariši