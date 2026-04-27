Fudbalski klub Real Madrid potvrdio je danas da je napadač Kilijan Mbape povredio mišić butine leve noge, što dovodi u pitanje njegovo učešće u klasiku španske lige protiv Barselone za dve nedelje.

Kilijan Mbape je u petak morao da bude zamenjen u 82. minutu utakmice protiv Betisa, završene s 1:1.

Dodela medalja nakon finala Superkupa Španije

Klub nije naveo detalje o povredi, niti kada se očekuje da će Mbape vratiti. Španski mediji su preneli da se ne očekuje da taj francuski fudbaler predugo odsustvovati s terena.

Real Madrid će igrati "klasiko" protiv Barselone 10. maja na stadionu Kamp Nou.

Pet utakmica pre kraja sezone tim iz Madrida zaostaje 11 bodova za svojim katalonskim rivalom.

