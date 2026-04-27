Luka Modrić, kapiten reprezentacije Hrvatske, hitno je operisan danas popodne posle povrede zadovijene u nedelju uveče.

Milan i Juventus su u derbiju kola Serije A odigrali bez golova, a Modrić je zadobio dvostruki prelom jagodične kosti.

Hrvatski as se sudario glavama sa vezistom Juventusa Manuelom Lokatelijem, posle čega je ostao da leži na travi. Iskusni 40-godišnji fudbaler je sa vidno bolnom grimasom napustio teren.

U svlačionici su lekari Milana dali Modriću prvu terapiju protiv bolova i očekivane temperature, a zaključeno je da do jutra ne treba preduzimati ništa. U ponedeljak prepodne imao je zakazan odmah pregled u milanskoj bolnici, snimanje jagodične kosti i cele leve strane lica. Otok je davao da se nasluti da je trauma jača, ali su tek detaljni snimci potvrdili da je u pitanju fraktura jagodične kosti. Upravo zbog vrste frakture hirurg specijalist je Modriću odmah kazao da je nužno to što pre operisati.

Modrić je, prema pisanju Sportskih novosti, oko 16 časova primljen na operaciju u bolnici u Milanu.

Prema predviđanjima, operacija traje oko dva sata. Tek posle operacije biće jasnija slika oko faze oporavka, ali već sada postoji ogromna zabrinutost, da li će Modrić biti spreman za Mundijal.

Do početka Mundijala je ostalo 50 dana. Hrvatska prvu utakmicu igra 17. juna protiv Engleske.

Za sada je izvesno da će posle operativnog zahvata Modrić mirovati 10 dana u strogom režimu. Za potpuni oporavak jagodične kosti po uobičajenom protokolu je potrebno oko dva meseca, a jasno je da ih Modrić nema. Sigurno je da će lekari učiniti sve da ubrzaju proces oporavka.

Trenutno je najrealnija opcija da će Modrić moći da odradi samo deo priprema reprezentacije i uz specijalnu masku za lice zaigra na Svetskom prvenstvu.

Prvi meč Hrvati igraju 17. juna sa Engleskom, zatim igraju 23. juna sa Panamom, pa 27. jun sa Ganom.