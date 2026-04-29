Slušaj vest

Kazna je izrečena nakon meča protiv Real Sosijeda, a sastoji se od četiri utakmice suspenzije zbog uvreda upućenih sudiji, dve zbog protesta i jedne zbog nagomilanih žutih kartona. Time će Palazon propustiti ostatak prvenstva u Španiji.

Prema zvaničnom izveštaju sudije, igrač je isključen jer je ušao na teren kako bi protestovao protiv jedne odluke, nakon čega mu se obratio rečima: "Ti si sramota", uz gest pokazivanja prstom.

Iako je Rajo Valjekano uložio žalbu, smatrajući odluke nepravednim, Disciplinska komisija je odbacila prigovor i potvrdila kaznu, istakavši da nema dovoljno dokaza koji bi osporili verodostojnost sudijskog izveštaja.

Navodi se da ovakvo ponašanje predstavlja kršenje člana 127 (protest) i člana 99 (uvrede) disciplinskog pravilnika RFEF-a.

Suspenzija se odnosi samo na domaće prvenstvo, pa će Palazon moći da nastupi u evropskom takmičenju, gde Rajo očekuje duel protiv Strazbura u okviru Lige konferencija.

(Beta)