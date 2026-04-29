Do incidenta je došlo u završnici utakmice protiv Ueske, kada je Andrada najpre oborio defanzivca Hoehea Pulida, zbog čega je dobio drugi žuti karton. Nakon isključenja, golman je potrčao ka Pulidu i udario ga u lice, što je izazvalo opštu tuču na terenu između igrača i članova stručnih štabova oba tima.

Pored 12 utakmica suspenzije za udarac, Andrada je dobio i dodatnu utakmicu kazne zbog prethodnog isključenja. Igrač je kasnije uputio izvinjenje zbog svog ponašanja.

U istom incidentu, golman Ueske Dani Himenes dobio je crveni karton zbog udarca u gužvi i suspendovan je na četiri utakmice.

Disciplinske kazne mogu biti predmet žalbe.

(Beta)

