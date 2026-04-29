Golman fudbalskog kluba Saragosa Esteban Andrada suspendovan je na 12 utakmica zbog incidenta u meču španske druge lige, nakon što je pesnicom udario protivničkog igrača.
PESNICOM NOKAUTIRAO RIVALA! Sada je stigla kazna - evo koliko će biti "na hlađenju"
Do incidenta je došlo u završnici utakmice protiv Ueske, kada je Andrada najpre oborio defanzivca Hoehea Pulida, zbog čega je dobio drugi žuti karton. Nakon isključenja, golman je potrčao ka Pulidu i udario ga u lice, što je izazvalo opštu tuču na terenu između igrača i članova stručnih štabova oba tima.
Pored 12 utakmica suspenzije za udarac, Andrada je dobio i dodatnu utakmicu kazne zbog prethodnog isključenja. Igrač je kasnije uputio izvinjenje zbog svog ponašanja.
U istom incidentu, golman Ueske Dani Himenes dobio je crveni karton zbog udarca u gužvi i suspendovan je na četiri utakmice.
Disciplinske kazne mogu biti predmet žalbe.
(Beta)
