Slušaj vest

Oba gola postignuta su sa "bele tačke". Arsenal je prvo poveo preko Đokereša u 44. mintutu, a izjednačenje je doneo Alvares u 56. minutu.

1/5 Vidi galeriju Atletiko Madrid - Arsenal, 1. meč polufinala Lige šampiona 2025/26 Foto: Manu Reino / DeFodi Images / Profimedia

Revanš duel je na programu 5. maja u Londonu i tada će pasti pasti odluka koji od ova dva tima putuje u Budimpšetu.

Posle uspavanke, mogli smo da vidimo penale, a potom i dramu. Ko je propustio utakmicu u Madridu, evo i golova i najzanimljivijih detalja.

Što se samog meča tiče, Arsenal je imao prvu priliku na utakmici, u šestom minutu Noni Madueke je prošao između dvojice igrača po desnoj strani i centrirao na drugu stativu do Gabrijela Martinelija. On nije zahvatio loptu, na koju je natrčao Pjero Inkapje, ali je iz dobre pozicije bio neprecizan.

Atletiko je u 14. minutu zapretio iz kontranapada preko Alvaresa, čiji je šut u korner izbacio David Raja.

Odmah na drugoj strani Đekereš je istrčao kontranapad i dodao loptu do Martina Edegora, ali je u poslednjem trenutku šut kapitena Arsenala izblokiran.

Posle toga igralo se uglavnom na sredini terena bez prilika i sa mnogo prekida, sve do 30. minuta kada je Madueke posle prodora iz trka sa 20-ak metara šutirao pored stative.

U završnici prvog poluvremena dosuđen je jedanaesterac za Arsenal, nakon što je David Hancko neoprezno naleteo na Đekereša i oborio ga u šesnaestercu. Švedski fudbaler iskoristio je penal i u 44. minutu doneo prednost Arsenalu.

Atletiko je u drugi deo igre krenuo napadački, u 49. minutu Alvares je iz slobodnog udarca sa oko 25 metara poslao loptu pored stative. Tri minuta kasnije madridska ekipa imala je dve prilike jednu za drugom, prvo je Ademola Lukman šutirao, a golman Arsenala odbranio, a zatim je Grizman naleteo na loptu, ali je njegov udarac blokirao Gabrijel.

U 55. minutu dosuđen je jedanaesterac za Atletiko, nakon što je posle šuta Markosa Ljorentea lopta u ruku pogodila Bena Vajta. Na poziv VAR, sudija Dani Makeli je pored terena pogledao snimak i dosudio jedanaesterac koji je Alvares iskoristio i izjednačio.

Atletiko je mogao da povede u 63. minutu kada je Grizman pogodio prečku, u nastavku akcije ponovo je pokušao francuski fudbaler, ali je lopta izbačena u korner.

U 74. minutu u dobroj šansi je bio Lukman, ali je šutirao pravo u golmana Raju.

Pet minuta kasnije dosuđen je jedanaesterac za Arsenal pošto se činilo da je Hancko nagazio Ezea, koji je pao na travu. Sudija je na poziv VAR pogledao snimak na ekranu pored terena i poništio je svoju odluku.

Arsenal se u završnici oslobodio pritiska, u šansama su bili Kristijan Moskera i Deklan Rajs, ali nisu bili precizni.

Sa druge strane, u četvrtom minutu nadoknade sa ivice šesnaesterca pokušao je Molina, ali je poslao loptu preko prečke.

BONUS VIDEO: