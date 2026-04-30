NIJE BILO NAIVNO

NIJE BILO NAIVNO

Atletiko Madrid - Arsenal, 1. meč polufinala Lige šampiona 2025/26

Susret su obeležili penali i velika tenzija, a pri odlasku igrača u svlačionicu mogli smo da vidimo i sukob Dijega i Đulijana Simeonea sa Benom Vajtom.

Šta se zapravo desilo?

Vajt je uradio nešto što mnogi smatraju neoprostivim - pregazio je grb Atletika na putu ka svlačionici. To je zasmetalo Đulijanu Simeoneu koji je rešio da mu očita lekciju.

To se nije svidelo Vajtu koji mu je odgovorio, a odmah pored našao se i Dijego Simeone koji je prvo pokušao da smiri situaciju. Ipak, Vajt je nastavio da negoduje, pa se i Dijego pridružio sinu Đulijanu u prevaspitavanju i sukob se umalo rasplamsao.

Srećom, na kraju ipak nije viđen ozbiljniji skandal i brzo je reagovalo obezbeđenje i razdvojilo ih.

Pogledajte kako je sve izgledalo...

