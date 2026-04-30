Slušaj vest

U okviru 30. kola Saudijske Pro lige, Al Nasr je na domaćem terenu pobedio Al Ahli rezultatom 2:0.

Kristijano Ronaldo je bio jedan od glavnih aktera utakmice, pošto je u 76. minutu udarcem glavom, posle kornera Žoaa Feliksa, postigao vodeći gol. To je za njega ujedno bio i 970. gol u profesionalnoj karijeri. Kingsli Koman je u 90. minutu postavio konačan rezultat.

Nakon završetka meča, dok je Ronaldo davao intervju na terenu, navijači Al Ahlija su počeli da ga provociraju. Dobacivali su kako njihov tim ima dve titule azijske Lige šampiona, dok Al Nasr nema nijednu.

Međutim, zaboravili su da je Portugalac jedan od najtrofejnijih fudbalera svih vremena i neko ko je osvajao evropsku Ligu šampiona.

Umesto da ignoriše provokacije, Ronaldo se okrenuo prema njima, nasmejao im se u lice i podigao pet prstiju uz jasan i samouveren odgovor:

"Ja imam pet Liga šampiona!".

Ovaj trenutak brzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Pobedom nad Al Ahlijem, Al Nasr je dodatno učvrstio poziciju na vrhu tabele Saudijske Pro lige u borbi za titulu. Al Nasr ima osam bodova više od drugoplasiranog Al Hilala koji ima utakmicu manje.

Ronaldov tim ima još četiri utakmice do kraja prvenstva.

Bonus video: