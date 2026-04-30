Fudbalski savez Srbije saopštio je da će se finale Kupa Srbije igrati 13. maja na stadionu Lagator u Loznici.

Prvi finalista Kupa je Vojvodina koja je savladala Grafičar sa 2:1 u sredu na stadionu "Rajko Mitić".

Crvena zvezda - Vojvodina 18.4.2026

Drugi finalista biće poznat posle današnje utakmice u Ubu između Jedinstva i Crvene zvezde.

Postoji velika verovatnoća da će se Vojvodina i Crvena zvezda treću godinu u nizu sastati u borbi za trofej u ovom takmičenju.

Upravo je prvo međusobno finale odigrano u Loznici, a Crvena zvezda je tada slavila sa 2:1.

Prošle godine je finale odigrano u Zaječaru.