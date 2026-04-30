Potencijalno bi mogla da se desi repriza finala kupa od pre dve sezone
ODREĐENO GDE ĆE SE IGRATI FINALE KUPA SRBIJE: Vojvodina ga ne pamti po dobrom
Fudbalski savez Srbije saopštio je da će se finale Kupa Srbije igrati 13. maja na stadionu Lagator u Loznici.
Prvi finalista Kupa je Vojvodina koja je savladala Grafičar sa 2:1 u sredu na stadionu "Rajko Mitić".
Crvena zvezda - Vojvodina 18.4.2026
Drugi finalista biće poznat posle današnje utakmice u Ubu između Jedinstva i Crvene zvezde.
Postoji velika verovatnoća da će se Vojvodina i Crvena zvezda treću godinu u nizu sastati u borbi za trofej u ovom takmičenju.
Upravo je prvo međusobno finale odigrano u Loznici, a Crvena zvezda je tada slavila sa 2:1.
Prošle godine je finale odigrano u Zaječaru.
