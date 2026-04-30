Arsenal smatra da je oštećen za penal nad Ezeom, i podneo je zvaničnu žalnu UEFI, A sad je stigao i odgovor.

Start Davida Hancka na Eberečiju Ezeu nije bio za prekršaj, samim tim ni za penal, kao što je, posle VAR pregleda, ustanovio glavni sudija utakmice Dani Mekeli.

Holanđanin je isprva pokazao na "kreč", ipak VAR je imao poslednju reč da prelomi ovu delikatnu dilemu. Kao što se vidi na snimku, kontakt stopalima dvojice igrača je očigledan, ali nije nije bilo saplitanja.

Eze je naglo posrnuo i pao, međutim nije ubedio arbitre da donesu odluku u korist "tobdžija", pa je na kraju ostalo 1:1.

Iz Arsenala su i posle utakmice bili revoltirani konačnom odlukom, u Atletiku su, sa druge strane, mogli da odahnu, a usled velike bure koja se podigla oglasila se i UEFA:

"Igrač Atletika sa brojem 17 nije počinio prekršaj nad protivnikom", piše u šturoj objavi UEFA, bez ikakvih dodatnih pojašnjenja o procesu donošenja odluke uprkos velikom interesu javnosti.