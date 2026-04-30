Slušaj vest

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Uba Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Strelci za Zvezdu bili su Učena u 8, i Duarte u 68. minutu.

Pogodak za Jedinstvo postigao je Paunović u 43. minutu.

Zvezda će se u finalnom meču sastati sa Vojvodinom 13. maja u Loznici.

Svoje prve impresije posle pobede crveno-belih teže od očekivane izneo je šef stručnog štaba Dejan Stanković.

"Čestitam momcima. Borimo se sa motivacijom u skoro dva zadnja meseca, da kliknemo, da uđemo svi zajedno kao ekipa, da budemo energetski na nivou. Otvorili smo utakmicu kako smo želeli, a onda smo energetski nestali sa terena. Videćemo ko to može da izdrži, ovakve utakmice ti daju odgovore ko to može, a ko ne. Nadam se da će gospodin Mesina biti zadovoljan suđenjem i da je video dobre stvari danas, kao i svi mi", rekao je Stanković i dodao:

"Možda smo trebali ranije da završimo utakmicu, čestitam Jedinstvu i braći Matić na svemu što rade za Jedinstvo. Želim im svu sreću ovog sveta."

Što se tiče meča sa Vojvodinom u finalu, Stanković je rekao:

"Klasik poslednje tri godine. Hajde da saberemo utiske, da odigramo utakmicu protiv Čukaričkog i onda da spremamo finale. Mora od prvog do poslednjeg minuta da bude energetski kako treba, igramo finale."