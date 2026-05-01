Gde će svoju karijeru nastaviti Bernardo Silva?

Legendarni Portugalac je osvojio sve što se može osvojiti sa Mančester sitijem, a na kraju ove sezone napušta klub i pitanje koje se postavlja jeste da li će se vratiti na Pirineje.

Njegov agent, Horhe Mendeš, radi na tome.

Ni agent, a ni fudbaler nisu zainteresovani za ponude iz Saudijske Arabije i MLS lige, igrač želi da ostane da igra najkvalitetniji fudbal i na najvišem nivou, a njegov cilj jeste - Barselona.

U Italiji mediji govore o ponudi Juventusa, ali je jasno da odnosi Barselone i Horhea Mendeša koji im je rešio veliki broj pitanja u poslednjoj deceniji i duže, su neraskidivi i ukoliko Barselona bude otvorila mesto za Silvu, neće biti nikakvih problema.

Zbog toga se i ne žuri sa ponudom, sportski direktor kluba Deko sprema adekvatnu ponudu, priprema i ostatak ekipe na dolazak nove zvezde i čoveka koji će dati dubinu sastavu i najbolju moguću zamenu za Pedrija.

Kurir Sport / Sportske.net

