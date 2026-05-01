To se dogodilo na Kongresu Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) u Vankuveru.

Nakon što su se dvojica zvaničnika obratila kongresu, predsednik FIFA Đani Infantino ih je pozvao na binu.

Stajali su daleko jedan od drugog, a Radžub je glasno protestovao dalje od mikrofona pre nego što je napustio binu.

Govoreći pred kongresom, Radžub je pozvao Fifu da se pozabavi navodima Fudbalskog saveza Palestine da je Izrael prekršio propise o borbi protiv diskriminacije, pošto dozvoljava postojanje klubova sa sedištem u naseljima na Zapadnoj obali.

Potvrdio je da Fudbalski savez Palestine predmet predaje Sudu za sportsku arbitražu nakon što je FIFA u martu presudila da ne suspenduje Izrael zbog njegovih klubova na Zapadnoj obali.

Fifa je kao razlog navela nerešen i složen pravni status Zapadne obale, ali ;u posebnom slučaju koji uključuje jedan izraelski klub, kaznila je Fudbalski savez Izraela sa 190.000 dolara zbog disciplinskih optužbi koje se odnose na "diskriminaciju i rasističko zlostavljanje", plus "uvredljivo ponašanje i kršenje principa fer-pleja".

Nakon što su dvojica čelnika napustila binu u Kongresnom centru u Vankuveru, Infantino im se zahvalio na obraćanju delegatima i apelovao na zajedništvo.

"Predsedniče Radžub, potpredsedniče Sulimane, hajde da radimo zajedno. Hajde da radimo zajedno kako bismo dali nadu deci. Hajde da radimo zajedno na tome“, rekao je Infantino.

Nakon kongresa, Radžub je uputio strastven apel, pitajući da li Izrael "uopšte ima pravo da bude deo FIFA".

"Sa svoje strane, ja i dalje poštujem i pratim sve zakonske procedure kroz institucije Fife, ali mislim da je vreme da shvatimo da Izrael treba da bude sankcionisan zbog kršenja statuta FIFA, ljudskih prava", rekao je Radžub.

Vršilac dužnosti generalnog sekretara Fudbalskog saveza Izraela Jariv Teper nije komentarisao detalje Radžubovih komentara, ali je rekao da bi taj savez bila spreman da sarađuje sa palestinskim kolegama.

"Mi smo u Kongresu FIFA. Naša misija je da promovišemo fudbal i bolju budućnost za sve regione", kazao je Teper.

Palestinski fudbalski zvaničnici dugo su tvrdili, uključujući i na godišnjim kongresima Fife tokom proteklih 15 godina, pre nego što je Infantino postao predsednik, da Izrael krši statute dozvoljavajući klubovima iz naselja na Zapadnoj obali da igraju u njegovom državnom prvenstvu.