Vlasnička struktura Njukasla bila je u Engleskoj juče na obaveznom godišnjem sastanku kako bi se evulirala sezona.

Nimalo uspešna takmičarska godina za Njukasl. I to posle sezone u kojoj je osvojen Liga kup. Međutim, prelazni rok je dosta loše odrađen nakon odlaska Aleksandera Isaka, pre svih. Nije napravljen tim koji može da igra na četiri fronta (Premijer liga, dva kupa, Liga šampiona). Rezultat: trenutno 14. pozicija u Premijer ligi i četiri poraza u nizu.

Budućnost Edija Haua se razmatrala, a na njemu je bilo da ubedi vlasnike da bi trebalo da ostane.

Prezentovao je uzroke loših igara Njukasla i plan kako bi tim trebalo da izgleda u narednoj sezoni i to je, čini se, dovoljno da on nastavi svoju šestu godinu na klupi kluba sa "Sent Džejms parka".

"Razgovori su uvek konstruktivni jer mislim da vlasnici jasno brinu mnogo o fudbalskom klubu i o dugoročnom planu. Vrlo izazovna vremnea za klub bez obzira šta se desilo kratkoročno. Vizija je tu", rekao je Hau.

