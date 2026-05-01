FS Turske je naveo da je prekršaj povezan sa članom 57 disciplinskog pravilnika, a fudbaler je optužen da je preko drugih osoba uplaćivao opklade , pa čak i na utakmice svog tima.

"Moji advokati kažu da čekam arbitražu. Jednom sam izabran kao žrtveni jarac. Znam da mi je olovka slomljena. Ne verujem nimalo da će se promeniti nepravedna, nepoštena odluka donesena protiv mene, ali verujem da postoje ljudi sa strahom od Boga i zbog toga ću nakon arbitraže dati detaljno objašnjenje... Nadam se da ćete pomisliti da i ja imam porodicu i da ne kažnjavate samo mene...", poručio je Jandaš putem društvenih mreža.