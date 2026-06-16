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20:55

Prvo poluvreme!

Počinje spektakl u Njujorku!

20:35

Spektakl u najavi!

20:04

Sastavi!

Francuska (4-2-3-1): Menjon - T. Ernandez, Upamekano, Saliba, Kunde - Rabio, Čuameni - Due, Dembele, Olis - Embape
Senegal (4-3-3): Mendi - Dijuf, Nijakate, Kulibali, Dijata - I. Gej, P. Gej, Kamara - Mane, Džekson, Sar

19:56

Doborodšli na lajv prenos meča Francuska - Senegal!

Senegal je 2002. godine šokirao Francuze na startu...

Ne propustiteFIFA WC 2026FRANCUSKA PROTIV SENEGALA NA TLU AMERIKE: Epska sramota "trikolora", prošli su gore i od nadmenih Španaca protiv Vozinje i Zelenortskih Ostrva!
Mundijal 2002 Senegal Francuska