Francuska - Senegal 0:0
mundijal 2026
FRANCUSKA - SENEGAL: Vežite se, polećemo! Počeo je spektakl u Njujorku!
Fudbalska reprezentacija Francuske sastaje se sa selekcijom Senegala u prvom kolu grupne faze na Mundijalu.
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20:04
Francuska (4-2-3-1): Menjon - T. Ernandez, Upamekano, Saliba, Kunde - Rabio, Čuameni - Due, Dembele, Olis - Embape
Sastavi!
Francuska (4-2-3-1): Menjon - T. Ernandez, Upamekano, Saliba, Kunde - Rabio, Čuameni - Due, Dembele, Olis - Embape
Senegal (4-3-3): Mendi - Dijuf, Nijakate, Kulibali, Dijata - I. Gej, P. Gej, Kamara - Mane, Džekson, Sar
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