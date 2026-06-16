IRAK - NORVEŠKA 0:0
FIFA WC 2026
IRAK - NORVEŠKA: Mogu li "Lavovi Mesopotamije" da zaustave Halanda i "Vikinge"? Počela je utakmica u Bostonu
Fudbalske reprezentacije Iraka i Norveške odmeriće snage u okviru prvog kola Grupe I na Svetskom prvenstvu.
Irak - Norveška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia
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Početak utakmice koja se igra u Bostonu zakazan je za ponoć.
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23:08
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IRAK - NORVEŠKA
Stadion: Boston
Sudija: Pjer Gislan Ačo (Gabon)
Irak (4-4-2): Hasan – Doski, Hašem, Tahsen, Ali – Jasim, Ismail, Al-Amari, Baješ – Al-Hamadi, Husein. Selektor: Džejms Arnold Grejem
Norveška (4-3-3): Niland – Meler-Volfe, Hegem, Ajer, Rajerson – Aursnes, Berge, Odegard – Nusa, Haland, Serlot. Selektor: Stole Solbaken
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