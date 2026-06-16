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0:14

Dobra atmosfera na tribinama

0:01

Počela je utakmica u Bostonu

23:42

Norveški navijači u elementu

23:08

Sastavi

IRAK - NORVEŠKA

Stadion: Boston

Sudija: Pjer Gislan Ačo (Gabon)

Irak (4-4-2): Hasan – Doski, Hašem, Tahsen, Ali – Jasim, Ismail, Al-Amari, Baješ – Al-Hamadi, Husein. Selektor: Džejms Arnold Grejem

Norveška (4-3-3): Niland – Meler-Volfe, Hegem, Ajer, Rajerson – Aursnes, Berge, Odegard – Nusa, Haland, Serlot. Selektor: Stole Solbaken