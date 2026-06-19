MUNDIJAL 2026
SAD - AUSTRALIJA: Derbi grupe D, pobeda vodi u nokaut fazu! Jenkiji napadaju Kengure
Fudbaleroi SAD i Australije sastaju se u utakmici 2. kola grupe D Svetskom prvenstvu.
Utakmica se igra u Sijetlu sa početkom u 21 čas.
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20:11
Sastavi:
SAD: Met Friz, Seržinjo Dest, Kris Ričards, Tim Rim (kapiten), Entoni Robinson, Tajler Adams, Veston Mekeni, Malik Tilman, Aleks Friman, Rikardo Pepi, Folarin Balogun
Australija: Patrik Bič, Alesandro Ćirkati, Džejkob Italijano, Džordan Bos (kapiten), Hari Sutar, Kameron Berdžes, Ejden O'Nil, Pol Okon-Engstler, Metju Leki, Mohamed Ture, Nišan Velupilaj.
18:53
Пласман обезедио Sofascore
Grupa D
Пласман обезедио Sofascore
Obe ekipe su fantastično započele takmičenje na Mundijalu
Jedan od domaćina prvenstva je u 1. kolu pregazio Paragvaj sa 4:1.
Sa druge strane Australija je šokirala favorizovanu Tursku rezultatom 2:0
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