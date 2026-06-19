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20:34

SAD bez Pulišića

Ne propustiteFIFA WC 2026VELIKI HENDIKEP ZA AMERIKANCE PRED MEČ U SIJETLU: Pulišić zbog povrede propušta duel protiv Australije
Kristijan Pulišić, Mundijal 2026

20:11

Sastavi:

SAD: Met Friz, Seržinjo Dest, Kris Ričards, Tim Rim (kapiten), Entoni Robinson, Tajler Adams, Veston Mekeni, Malik Tilman, Aleks Friman, Rikardo Pepi, Folarin Balogun

Australija: Patrik Bič, Alesandro Ćirkati, Džejkob Italijano, Džordan Bos (kapiten), Hari Sutar, Kameron Berdžes, Ejden O'Nil, Pol Okon-Engstler, Metju Leki, Mohamed Ture, Nišan Velupilaj.

18:53

Grupa D



Пласман обезедио Sofascore

Obe ekipe su fantastično započele takmičenje na  Mundijalu

Jedan od domaćina prvenstva je u 1. kolu pregazio Paragvaj sa 4:1.

Sa druge strane Australija je šokirala favorizovanu Tursku rezultatom 2:0