ŠKOTSKA - MAROKO 0:0
FIFA WC 2026
ŠKOTSKA - MAROKO: Bitka na "Žiletu" za drugu fazu
Fudbaleri Škotske i Maroka tačno u ponoć počinju utakmicu drugog kola Grupe C na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se igra na čuvenom stadionu "Žilet" u Bostonu.
U prvom kolu Škotska je pobedila Haiti sa 1:0, dok su Brazil i Maroko odigrali nerešeno 1:1.
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23:35
Stadion: Žilet
Sastavi
ŠKOTSKA - MAROKO
Stadion: Žilet
Kapacitet: 68.756
Sudija: Ilgiz Tanašev (Uzbekistan)
ŠKOTSKA (3-4-2-1): Gan - Henli, Hendri, Tirni - Peterson, Mektomini, Ferguson, Roberson - Mekgin, Kristi - Adams. Selektor: Stefen Klark
MAROKO (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Dijop, Rijad, Mazraui - El Ajnaui, Buadi - Dijaz, Unahi, El Kanus - Saibari. Selektor: Mohamed Uabi
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