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23:35

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ŠKOTSKA - MAROKO

Stadion: Žilet
Kapacitet: 68.756
Sudija: Ilgiz Tanašev (Uzbekistan)

ŠKOTSKA (3-4-2-1): Gan - Henli, Hendri, Tirni - Peterson, Mektomini, Ferguson, Roberson - Mekgin, Kristi - Adams. Selektor: Stefen Klark

MAROKO (4-2-3-1): Bono - Hakimi, Dijop, Rijad, Mazraui - El Ajnaui, Buadi - Dijaz, Unahi, El Kanus - Saibari. Selektor: Mohamed Uabi