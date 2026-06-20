BRAZIL - HAITI: Rafinji poništen gol
Fudbalerske reprezentacije Brazila i Haitija od 2.30 časova u Filadelfiji igraju utakmicu 2. kola Grupe C na Svetskom prvenstvu.
Brazil u utakmicu ulazi sa jednim bodom posle remija sa Marokom (1:1), dok Haiti traži šansu za prve bodove posle poraza od Škotske (0:1).
16' - Izblokiran Vinisijus
U svom stilu, Vinisijus je sa leve strane ušao u šesnaesterac i pokušao da šutira, ali je izblokiran za korner.
Posle udarca iz ugla nije bilo opasnosti po gol Haićana.
Mnogo skupa slika
Ronaldo i Ronaldinjo na jednom mestu! Auh, kakvi su to fudbalski umetnici bili.
12' - Poništen gol Rafinji
Rafinja je prošao po desnoj strani, dobio upotrebljivu loptu i zatresao mrežu golmana Plasida. Međutim, bio je u očiglednom ofsajdu, pa je gol opravdano poništen.
4' - Već prvi žuti karton
Karlens Arkus je već posle tri minuta dobio žuti karton. Startovao je neoprezno nad Bruno Gimaraešom, pa je španski sudija odmah dodelio žutu kartu.
Sastavi
BRAZIL - HAITI
Stadion: Filadelfija
Sudija: Alehandro Hoze Hernandez Hernandez (Španija)
BRAZIL (4-4-2): Alison - Magalješ, Markinjos, Danilo, Daglas Santos - Kazemiro, Bruno Gimaraeš, Lukas Pakueta -Vinisijus, Mateuš Kunja, Rafinja. Selektor: Karlo Ančeloti
HAITI (5-2-3): Plasido - Arkus, Ade, Delkroa, Eksperijens, Duvern - Belegard, Žan Žak - Providens, Pjero, Kazemir. Selektor: Sebastijan Minje