Svi događaji
Od najnovijeg
2:50

16' - Izblokiran Vinisijus

U svom stilu, Vinisijus je sa leve strane ušao u šesnaesterac i pokušao da šutira, ali je izblokiran za korner.

Posle udarca iz ugla nije bilo opasnosti po gol Haićana.

2:48

Mnogo skupa slika

Ronaldo i Ronaldinjo na jednom mestu! Auh, kakvi su to fudbalski umetnici bili.

Ronaldo, Ronaldinjo, Mundijal 2026, Brazil
Ronaldo, Ronaldinjo, Mundijal 2026, Brazil Foto: Printskrin

2:46

12' - Poništen gol Rafinji

Rafinja je prošao po desnoj strani, dobio upotrebljivu loptu i zatresao mrežu golmana Plasida. Međutim, bio je u očiglednom ofsajdu, pa je gol opravdano poništen.

2:36

4' - Već prvi žuti karton

Karlens Arkus je već posle tri minuta dobio žuti karton. Startovao je neoprezno nad Bruno Gimaraešom, pa je španski sudija odmah dodelio žutu kartu.

2:34

Počela je utakmica

2:04

Sastavi

BRAZIL - HAITI

Stadion: Filadelfija

Sudija: Alehandro Hoze Hernandez Hernandez (Španija)

BRAZIL (4-4-2): Alison - Magalješ, Markinjos, Danilo, Daglas Santos - Kazemiro, Bruno Gimaraeš, Lukas Pakueta -Vinisijus, Mateuš Kunja, Rafinja. Selektor: Karlo Ančeloti

HAITI (5-2-3): Plasido - Arkus, Ade, Delkroa, Eksperijens, Duvern - Belegard, Žan Žak - Providens, Pjero, Kazemir. Selektor: Sebastijan Minje