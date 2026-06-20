HOLANDIJA - ŠVEDSKA: Šveđani pritiskaju!
Fudbaleri Holandije i Švedske sastaju se u prvom meču 2. kola grupe F na Sveskom prvenstvu.
Utakmica se igra u Hjustonu sa početkom u 19 časova.
28. minut - Kakva prilika za Švedsku
Brza akcija po desnoj strani, Đokereš je uposlio Ajarija koji nije dobro primio loptu i velika šansa je propala,
Foto galerija iz Hjustona
17. minut - GOL - 2:0 - Brobi
Krunisala je Holandija sjajnu igru još jednim pogotkom. Opet je strelac Brobi. Ovog puta asistirao mu je Damfris sa desne strane
7. minut - Đokereš u šansi
Umalo izjednačenje. Sjajno je šutirao napadać Arsenala, Verbrugen krajnjim naporom odbranio
5. minut - GOL - 1:0 - Brobi
Holandija već vodi Brobi je strelac. Sjajna akcija i asistencija Kodi Gakpa.
Sastavi:
Holandija: Verbrugen - Van Dajk, Van Heke, Van de Ven, Damfris - Gravenberš, Rajnders, De Jong - Gakpo, Malen, Brobi
Švedska: Nordfeldt - Lagerbilke, Lindelef, Hijen, Gudmunson, Bernhardson - Nigren, Karlstrom, Ajari - Isak, Đokereš
Tabela
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Holandija je u prvom meču u sjajnoj utakmici remizirala sa Japanom 2:2
Švedska je do nogu potukla Tunis, bilo je 5:1.