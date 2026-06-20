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19:29

28. minut - Kakva prilika za Švedsku

Brza akcija po desnoj strani, Đokereš je uposlio Ajarija koji nije dobro primio loptu i velika šansa je propala,

19:24

Foto galerija iz Hjustona

Foto galerija iz Hjustona Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

19:16

17. minut - GOL - 2:0 - Brobi

Krunisala je Holandija sjajnu igru još jednim pogotkom. Opet je strelac Brobi. Ovog puta asistirao mu je Damfris sa desne strane

19:07

7. minut - Đokereš u šansi

Umalo izjednačenje. Sjajno je šutirao napadać Arsenala, Verbrugen krajnjim naporom odbranio

19:05

5. minut - GOL - 1:0 - Brobi

Holandija već vodi Brobi je strelac. Sjajna akcija i asistencija Kodi Gakpa.

19:00

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč u Hjustonu.

18:01

Sastavi:

Holandija:  Verbrugen - Van Dajk, Van Heke, Van de Ven, Damfris - Gravenberš, Rajnders, De Jong - Gakpo, Malen, Brobi

Švedska:  Nordfeldt - Lagerbilke, Lindelef, Hijen, Gudmunson, Bernhardson - Nigren, Karlstrom, Ajari - Isak, Đokereš

16:40

Tabela



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Holandija je u prvom meču u sjajnoj utakmici remizirala sa Japanom 2:2

Švedska je do nogu potukla Tunis, bilo je 5:1.