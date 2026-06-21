EKVADOR - KURASAO: Rum čini čuda, sjajan meč u Kanzas sitiju
Fudbalske reprezentacije Ekvadora i Kurasaa igraju utakmicu drugog kola Grupe E na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se od dva časa igra u Kanzas Sitiju.
Obe ekipe su poražene u prvom kolu, Ekvador od Obale Slonovače, a Kurasao od Nemačke, pa će im ovaj meč biti slamka spasa.
42' - Sjajni Rum brani još jedan šut
Džon Jeboa je snažno šutirao sa ivice šesnaesterca, golman Eloj Rum još jednom sjajno intervenisao.
38' - Prvi žuti karton na meču
Žordi Alsivar iz Paragvaja dobio je tu "čast" da bude prvi upisan u beležnicu kineskog sudije. Oštro je startovao.
30' - Pokušava i Kurasao
Žuninjo Bakuna je ušao u šesnaesterac rivala, ali je petljao i petljao i izgubio priliku za dobar udarac.
28' - Ništa novo, Rum na mestu
Golman Kurasaa Upisao je još jednu odbranu. Ovog puta je ukrotio pokušaj Plata.
19' - Ponovo Rum siguran
Valensija je ponovo bio u sjajnoj šansi, šutirao je iz blizine, ali je golman Rum siguran na gol crti.
13' - Rum čini čuda
Golman Kurasaa čini čuda na golu. Sada je odbranio strahovit šut Jeboe sa oko 16 metara.
8' - Uzvraća Kurasao
Prva velika prilika za Kurasao.
Čong je povukao akciju sa svoje polovine, stigao do šesnaesterca protivnika, ali je onda upropastio izglednu priliku.
3' - Prva velika prilika na meču
Krenulo je oštro sa obe strane, bez kalkulacija.
Prvu priliku je propustio Ekvador, golman Kurasaa Ruma je odbranio šut Valensije u situaciji jedan na jedan.
Sastavi
EKVADOR - KURASAO
Stadion: Kanzas Siti
Sudija: Ning Ma (Kina)
EKVADOR (3-5-2): Galindez - Hinkapi, Pačo, Estupinan - Alsivar, Vite, Franko, Kaisedo, Jeboa - Valensija, Plata. Selektor: Sebastijan Andres Bekaćeće
KURASAO (5-3-2): Rom . Gari, Floranus, Obispo, Brenet, Fonvil - Ž. Bakuna, Komenensija, L. Bakuna - Čong, Lokadija. Selektor: Dik Advokat