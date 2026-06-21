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Od najnovijeg
2:49

Kraj prvog poluvremena

2:41

42' - Sjajni Rum brani još jedan šut

Džon Jeboa je snažno šutirao sa ivice šesnaesterca, golman Eloj Rum još jednom sjajno intervenisao.

2:41

39' - Evo žute karte i za igrača Kurasaa

Leandro Bakuna je taj koji je dobio žuti karton.

2:40

38' - Prvi žuti karton na meču

Žordi Alsivar iz Paragvaja dobio je tu "čast" da bude prvi upisan u beležnicu kineskog sudije. Oštro je startovao.

2:38

30' - Pokušava i Kurasao

Žuninjo Bakuna je ušao u šesnaesterac rivala, ali je petljao i petljao i izgubio priliku za dobar udarac.

2:38

28' - Ništa novo, Rum na mestu

Golman Kurasaa Upisao je još jednu odbranu. Ovog puta je ukrotio pokušaj Plata.

2:21

19' - Ponovo Rum siguran

Valensija je ponovo bio u sjajnoj šansi, šutirao je iz blizine, ali je golman Rum siguran na gol crti.

2:20

13' - Rum čini čuda

Golman Kurasaa čini čuda na golu. Sada je odbranio strahovit šut Jeboe sa oko 16 metara.

2:19

9' - Nova prilika za Kurasao

Floranus je šutirao sa 15-tak metara, lopta odlazi pored gola.

2:18

8' - Uzvraća Kurasao

Prva velika prilika za Kurasao.

Čong je povukao akciju sa svoje polovine, stigao do šesnaesterca protivnika, ali je onda upropastio izglednu priliku.

2:17

3' - Prva velika prilika na meču

Krenulo je oštro sa obe strane, bez kalkulacija.

Prvu priliku je propustio Ekvador, golman Kurasaa Ruma je odbranio šut Valensije u situaciji jedan na jedan.

2:01

Počela je utakmica

1:34

Sastavi

EKVADOR - KURASAO

Stadion: Kanzas Siti

Sudija: Ning Ma (Kina)

EKVADOR (3-5-2): Galindez - Hinkapi, Pačo, Estupinan - Alsivar, Vite, Franko, Kaisedo, Jeboa - Valensija, Plata. Selektor: Sebastijan Andres Bekaćeće

KURASAO (5-3-2): Rom . Gari, Floranus, Obispo, Brenet, Fonvil - Ž. Bakuna, Komenensija, L. Bakuna - Čong, Lokadija. Selektor: Dik Advokat