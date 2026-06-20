NEMAČKA - OBALA SLONOVAČE: Kakav šok, "Slonovi" poveli golom Kesija
Fudbalerske reprezentacije Nemačke i Obale Slonovače sastaju se u drugom kolu Grupe E na Svetskom prvenstvu.
Utakmica se od 22 časa igra u Torontu.
Nemačka u utakmicu ulazi sa tri boda i ubedljivom pobedom nad Kurasaom (7:1).
Obala Slonovače je u prvoj utakmici savladala Ekvador sa 1:0.
30' - GOOOL! 0:1
Frank Kesi je doveo u vođstvo Obalu Slonovače!
Napad "Slonova" je tekao po levoj strani. Dialo je pokušao da postigne gol posle centaršuta, izblokiran je, ali se na odbitak najbolje snašao Kesi i poslao loptu u mrežu.
22' - Pavloviću poništen gol
Aleksandar Pavlović je posle kornera postigao gol, ali je opravdano poništen zbog faula nad Fofanom.
18' - Musijala šutira pored gola
Musijala je dobio loptu na ivici šesnaesterca, ušao korak-dva ka sredini i opalio, ali je za malo bio neprecizan.
12' - Prvi ozbiljniji napad Afrikanaca
Singo je naleteo na odbitak i šutirao sa oko 20 metara, ali je njegov šut izblokiran. Ipak, beležimo prvi pokušaj Afrikanaca.
10' - Ponovo Haverc
Najbolji napadač Nemačke ponovo je bio u prilici, ali se istakao golman Obale Slonovače. Velika odbrana Fofane
1' - Prvi pokušaj Nemaca
Kai Haverc je već u prvom minutu stigao do šuta, međutim nije bio precizan, ni blizu.
Manuel Nojer je postao rekorder
Golman Nemačke je počeo 21. meč na Mundijalima, čime je postao čuvar mreže sa najviše nastupa na Svetskim prvenstvima.
Sastavi
NEMAČKA - OBALA SLONOVAČE
Stadion: Toronto
Sudija:Huan Gabrijel Benitez (Paragvaj)
NEMAČKA (4-2-3-1): Nojer - Kimih, Ta, Šloterbek, Braun - Enmeča, Pavlović - Sane, Musijala, Virc - Haverc. Selektor: Julijan Nagelsman
OBALA SLONOVAČE (4-3-3): Fofana - Singo, Kosunu, Agbadu, Konan - Inao, Sangare, Kesi - Dijalo, Boni, Diomande. Selektor: Emerse Fae