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22:30

30' - GOOOL! 0:1

Frank Kesi je doveo u vođstvo Obalu Slonovače!

Napad "Slonova" je tekao po levoj strani. Dialo je pokušao da postigne gol posle centaršuta, izblokiran je, ali se na odbitak najbolje snašao Kesi i poslao loptu u mrežu.

22:21

22' - Pavloviću poništen gol

Aleksandar Pavlović je posle kornera postigao gol, ali je opravdano poništen zbog faula nad Fofanom.

22:17

18' - Musijala šutira pored gola

Musijala je dobio loptu na ivici šesnaesterca, ušao korak-dva ka sredini i opalio, ali je za malo bio neprecizan.

22:13

12' - Prvi ozbiljniji napad Afrikanaca

Singo je naleteo na odbitak i šutirao sa oko 20 metara, ali je njegov šut izblokiran. Ipak, beležimo prvi pokušaj Afrikanaca.

22:12

10' - Ponovo Haverc

Najbolji napadač Nemačke ponovo je bio u prilici, ali se istakao golman Obale Slonovače. Velika odbrana Fofane

22:11

1' - Prvi pokušaj Nemaca

Kai Haverc je već u prvom minutu stigao do šuta, međutim nije bio precizan, ni blizu.

22:10

Manuel Nojer je postao rekorder

Golman Nemačke je počeo 21. meč na Mundijalima, čime je postao čuvar mreže sa najviše nastupa na Svetskim prvenstvima.

22:02

Počela je utakmica u Torontu

21:31

Sastavi

NEMAČKA - OBALA SLONOVAČE

Stadion: Toronto

Sudija:Huan Gabrijel Benitez (Paragvaj)

NEMAČKA (4-2-3-1): Nojer - Kimih, Ta, Šloterbek, Braun - Enmeča, Pavlović - Sane, Musijala, Virc - Haverc. Selektor: Julijan Nagelsman

OBALA SLONOVAČE (4-3-3): Fofana - Singo, Kosunu, Agbadu, Konan - Inao, Sangare, Kesi - Dijalo, Boni, Diomande. Selektor: Emerse Fae