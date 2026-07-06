MEKSIKO - ENGLESKA 0:0
FIFA WC 2026
MEKSIKO - ENGLESKA: Da li Gordi albion može da utiša 80.000 Meksikanaca na kultnom stadionu?!
Fudbalske reprezentacije Meksika i Engleske sastaju se od dva časa po srpskom vremenu na stadionu "Asteka" u okviru osmine finala na Svetskom prvenstvu.
Pobednik ovog meča igraće u četvrtfinalu protiv Norveške.
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Sastavi
Meksiko - Engleska
Stadion: Asteka, Meksiko Siti
Sudija: Alireza Fagani (Australija)
Meksiko: Ranhel - Sančez, Montes, Vaskez, Galjardo - Lira, Romo, Mora - Himenez, Kvinones, Alvarado. Selektor: Havijer Agire
Engleska: Pikford - Konsa, Orajli, Guehi, Kvansah - Rajs, Anderson, Belingem - Saka, Kejn, Gordon. Selektor: Tomas Tuhel.
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