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Nokaut faza



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Sastavi

Meksiko - Engleska

Stadion: Asteka, Meksiko Siti

Sudija: Alireza Fagani (Australija)

Meksiko: Ranhel - Sančez, Montes, Vaskez, Galjardo - Lira, Romo, Mora - Himenez, Kvinones, Alvarado. Selektor: Havijer Agire

Engleska: Pikford - Konsa, Orajli, Guehi, Kvansah - Rajs, Anderson, Belingem - Saka, Kejn, Gordon. Selektor: Tomas Tuhel.