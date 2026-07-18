Svi događaji
Od najnovijeg
23:18

19' - GOOOL! Francuska - Engleska 0:2

Konsa duplira prednost Engleske. Rajs je izveo korner, a Konsa glavom uz stativu sproveo loptu u mrežu.

23:11

12' - Saka postigao gol, ali ofsajd

Koji centimetar je delio Englesku od 2:0.

Saka je primio loptu na desnoj strani, ušao u sredinu i matirao Manjana, ali ofsajd.

23:10

11' - Prvi pokušaj Francuza

Šerki je šutirao sa ivice šesnaesterca, odbranio je rezervni golman Engleske.

23:07

7' - Rašford umalo da duplira prednost

Rašford je bio u dobroj situaciji, šutirao je sa 15-tak metara, ali je izblokiran. Posle kornera nije bilo opasnosti po gol "Trikolora".

23:02

3' - GOOOL! Francuska - Engleska 0:1

Deklan Rajs je doveo Englesku u vođstvo.

Rajs je presekao loptu na sredini terena, krenuo ka golu, a onda sa 20 metara opalio i pogodio donji levi ugao gol golmana Manjana.

23:01

Stadion nije ispunjen do poslednjeg mesta

Mundijal 2026, Francuska, Engleska
Mundijal 2026, Francuska, Engleska Foto: Printskrin

 Primetno je da stadion nije ispunjen do poslednjeg mesta.

23:00

Počela je utakmica u Majamiju

21:51

Sramotno, selektori promenama pokazali da im nije stalo do utakmice

Selektori Didije Dešan i Tomas Tuhel promenili su pola tima za ovaj meč.

U timu Francuske nema standardnih Dinjea, Upamekana, Čuamenija, Dembelea, Barkole... 

Tuhel je ostavio na klupi golmana Pikforda, isto kao Orajlija, Stonsa, Andersona, Belingema, Kejna, Gordona, Maduekea...

19:43

Sastavi

Francuska - Engleska

Stadion: Majami

Sudija: Hezuz Valenzuela Sajez (Venecuela)

Francuska: Manjan - Đusto, Konate, Ernandez, Lakroa - Rabio, Zaire-Emeri, Šerki - Mbape, Olise, Due. Selektor: Didije Dešan

Engleska: Henderson - Konsa, Guehi, Spens, Kvansah - Rajs, Rodžers, Eze - Saka, Rašford, Toni. Selektor: Tomas Tuhel