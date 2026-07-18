FRANCUSKA - ENGLESKA: Deklan Rajs iz "svlačionice" pogodio za vođstvo Gordog albiona
Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske od 23 časa po srpskom vremenu u Majamiju igraju za treće mesto na Svetskom prvenstvu.
Iako se radi o borbi za treće mesto, jasno je da je ovo meč koji su obe ekipe želele da izbegnu.
19' - GOOOL! Francuska - Engleska 0:2
Konsa duplira prednost Engleske. Rajs je izveo korner, a Konsa glavom uz stativu sproveo loptu u mrežu.
12' - Saka postigao gol, ali ofsajd
Koji centimetar je delio Englesku od 2:0.
Saka je primio loptu na desnoj strani, ušao u sredinu i matirao Manjana, ali ofsajd.
11' - Prvi pokušaj Francuza
Šerki je šutirao sa ivice šesnaesterca, odbranio je rezervni golman Engleske.
7' - Rašford umalo da duplira prednost
Rašford je bio u dobroj situaciji, šutirao je sa 15-tak metara, ali je izblokiran. Posle kornera nije bilo opasnosti po gol "Trikolora".
3' - GOOOL! Francuska - Engleska 0:1
Deklan Rajs je doveo Englesku u vođstvo.
Rajs je presekao loptu na sredini terena, krenuo ka golu, a onda sa 20 metara opalio i pogodio donji levi ugao gol golmana Manjana.
Stadion nije ispunjen do poslednjeg mesta
Primetno je da stadion nije ispunjen do poslednjeg mesta.
Sramotno, selektori promenama pokazali da im nije stalo do utakmice
Selektori Didije Dešan i Tomas Tuhel promenili su pola tima za ovaj meč.
U timu Francuske nema standardnih Dinjea, Upamekana, Čuamenija, Dembelea, Barkole...
Tuhel je ostavio na klupi golmana Pikforda, isto kao Orajlija, Stonsa, Andersona, Belingema, Kejna, Gordona, Maduekea...
Sastavi
Francuska - Engleska
Stadion: Majami
Sudija: Hezuz Valenzuela Sajez (Venecuela)
Francuska: Manjan - Đusto, Konate, Ernandez, Lakroa - Rabio, Zaire-Emeri, Šerki - Mbape, Olise, Due. Selektor: Didije Dešan
Engleska: Henderson - Konsa, Guehi, Spens, Kvansah - Rajs, Rodžers, Eze - Saka, Rašford, Toni. Selektor: Tomas Tuhel