SRBIJA - SLOVENIJA: Velika borba u dobro popunjenoj hali u Ljubljani! Orlići imaju blagi zaostatak posle prve četvrtine
Mlada košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 20 godina, od 19 časova u Ljubljani igra protiv domaćina Slovenije finale na Evropskom prvenstvu.
1. četvrtina
Izjednačen početak, igra se uglavnom koš za koš u prvoh pet minuta.
Poenima Stanojevića, prvim njegovim, Srbija je u 5. minutu povela sa 9:8.
Aljaž Memić, centar Slovenije, najviše muči naš tim. Postigao je šest od 10 poena svoje ekipe, a u listu strelaca se upisao još samo Hrabar sa četiri poena.
Mali broj poena u prvoj četvrtini. Slovenci su preko Lapajnea poveli sa 15:13, a Srbija nije uspela da iskoristi poslednji napad u četvrtini.
Slovenija bez najboljeg
Domaćin turnira u ovom meču igra bez najboljeg igrača, Uroša Kroftića.
Slovenac je zadobio povredu u polufinalu protiv Francuske, zbog koje nije mogao da nastupi u finalu.
Srbiju čekaju dobro popunjene tribine
Slovenija je, kao domaćin, imala dobru podršku u dosadašnjem delu prvenstva. Polufinalu protiv Francuske prisustvovalo je više od 3.000 navijača, a nema sumnje da će ih večeras biti još više.
Naravno, ni Srbija neće proći bez podrške, ali treba očekivati zaista košarkašku atmosferu u "Stožicama".
Slovenija posle drame savladala Francusku za finale
Reprezentacija Slovenije, poput Srbije, upisala je svih šest pobeda u dosadašnjem delu Evropskog prvenstva.
Sem polufinala, to su bile takođe ubedljive pobede, a redom su padali Češka (77:54), Izrael (90:77), Rumunija (95:51), Belgija (88:61) i Turska (90:72).
U više nego neizvesnom polufinalu Slovenci su savladali Francusku sa 91:89. Poene odluke postigao je sa linije slobodnih bacanja sekund pre kraja Filip Petkovski.
Srbija sa svih šest pobeda ušla u finale
Tim selektora Nemanje Jovanovića je do meča za titulu stigao sa svih šest pobeda.
Osim pobede nad Španijom u polufinalu, sve su bile izražene sa dvocifrenom razlikom.
Redom su padale Poljska (84:67), Litvanija (79:57), Letonija (89:66), Italija (86:63), Grčka (92:66) i Španija (72:65).
Sastavi
Srbija - Slovenija
Hala: Stožice, Ljubljana
Sudije: Markes (Por), Sijulin (Rum), Van Loj (Bel)
Srbija: Matija Popović, Nikola Džepina, Petar Radović, Marko Tofoski, Andrija Đurić, Andrej Lučić, Mitar Bošnjaković, Miloš Šojić, Nikola Bundalo, Aleksa Stanojević, Petar Ostojić, Uroš Šuput. Selektor: Nemanja Jovanović
Slovenija: Mark Ciperle, Samed Grošić, Mark Pađen, Lovro Bolhar, Leon Zdravković, Vit Hrabar, Lovro Lapajne, Bine Plut, Aljez Menić, Filip Petkovski. Selektor: Danijel Radosavljević