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19:19

2. četvrtina

Posle prvih 10 minuta Srbija gubi - 13:15

19:01

1. četvrtina

Izjednačen početak, igra se uglavnom koš za koš u prvoh pet minuta.

Poenima Stanojevića, prvim njegovim, Srbija je u 5. minutu povela sa 9:8.

Aljaž Memić, centar Slovenije, najviše muči naš tim. Postigao je šest od 10 poena svoje ekipe, a u listu strelaca se upisao još samo Hrabar sa četiri poena.

Mali broj poena u prvoj četvrtini. Slovenci su preko Lapajnea poveli sa 15:13, a Srbija nije uspela da iskoristi poslednji napad u četvrtini.

19:00

Slovenija bez najboljeg

Domaćin turnira u ovom meču igra bez najboljeg igrača, Uroša Kroftića.

Slovenac je zadobio povredu u polufinalu protiv Francuske, zbog koje nije mogao da nastupi u finalu. 

15:23

Gde gledati finale iz Ljubljane?

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Mlada košarkaška reprezentacija Srbije

15:18

Srbiju čekaju dobro popunjene tribine

Slovenija je, kao domaćin, imala dobru podršku u dosadašnjem delu prvenstva. Polufinalu protiv Francuske prisustvovalo je više od 3.000 navijača, a nema sumnje da će ih večeras biti još više.

Naravno, ni Srbija neće proći bez podrške, ali treba očekivati zaista košarkašku atmosferu u "Stožicama".

15:18

Slovenija posle drame savladala Francusku za finale

Reprezentacija Slovenije, poput Srbije, upisala je svih šest pobeda u dosadašnjem delu Evropskog prvenstva.

Sem polufinala, to su bile takođe ubedljive pobede, a redom su padali Češka (77:54), Izrael (90:77), Rumunija (95:51), Belgija (88:61) i Turska (90:72).

U više nego neizvesnom polufinalu Slovenci su savladali Francusku sa 91:89. Poene odluke postigao je sa linije slobodnih bacanja sekund pre kraja Filip Petkovski.

15:08

Srbija sa svih šest pobeda ušla u finale

Tim selektora Nemanje Jovanovića je do meča za titulu stigao sa svih šest pobeda.

Osim pobede nad Španijom u polufinalu, sve su bile izražene sa dvocifrenom razlikom.

Redom su padale Poljska (84:67), Litvanija (79:57), Letonija (89:66), Italija (86:63), Grčka (92:66) i Španija (72:65).

14:44

Sastavi

Srbija - Slovenija

Hala: Stožice, Ljubljana

Sudije: Markes (Por), Sijulin (Rum), Van Loj (Bel)

Srbija: Matija Popović, Nikola Džepina, Petar Radović, Marko Tofoski, Andrija Đurić, Andrej Lučić, Mitar Bošnjaković, Miloš Šojić, Nikola Bundalo, Aleksa Stanojević, Petar Ostojić, Uroš Šuput. Selektor: Nemanja Jovanović

Slovenija: Mark Ciperle, Samed Grošić, Mark Pađen, Lovro Bolhar, Leon Zdravković, Vit Hrabar, Lovro Lapajne, Bine Plut, Aljez Menić, Filip Petkovski. Selektor: Danijel Radosavljević