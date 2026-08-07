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Prvi kontingent ulaznica za prijateljsku utakmicu muške seniorske reprezentacije Srbije protiv Francuske, zakazanu za 20. avgust 2026. u 20.00 časova u Beogradskoj areni, a koja će biti pripremna za avgustovski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo, biće pušten u prodaju u ponedeljak 10. avgusta u 12.00 časova.

Drugi kontingent biće pušten u prodaju u ponedeljak 17. avgusta.

Ulaznice se prodaju preko Ticket Vision d.o.o. – on lajn, i na svim prodajnim mestima Ticket Vision.

Ulaznice mogu da se kupe po cenama:

Nivo 200 VIP – 10.000 rsd

Nivo 200 kategorija 1 – 5.000 rsd

Nivo 200 kategorija 2 – 4.000 rsd

Nivo 400 kategorija 1 – 1.000 rsd

Nivo 400 kategorija 2 – 800 rsd

Počasna mesta pored terena red 1 – 35.000 rsd

Počasna mesta pored terena red 2 – 30.000 rsd

Počasna mesta pored terena red 3 – 25.000 rsd

Počasna mesta pored terena red 4 – 20.000 rsd

Počasna mesta pored terena bok 1 – 28.000 rsd

Počasna mesta pored terena bok 2 – 23.000 rsd

Počasna mesta pored terena bok 3 – 18.000 rsd

Skaj boks sedenje – 15.000 rsd

Skaj boks stajanje – 10.000 rsd

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Nikola Jokić u laganom ritmu pred meč sa Bosnom Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO