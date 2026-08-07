Prvi kontingent ulaznica za prijateljsku utakmicu muške seniorske reprezentacije Srbije protiv Francuske, zakazanu za 20. avgust 2026. u 20.00 časova u Beogradskoj areni, a koja će biti pripremna za avgustovski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo, biće pušten u prodaju u ponedeljak 10. avgusta u 12.00 časova.