KSS OBJAVIO CENE ULAZNICA: Jokića i Vembanjamu možete da gledate za samo 800 dinara! Poznato je i kada počinje prodaja
Prvi kontingent ulaznica za prijateljsku utakmicu muške seniorske reprezentacije Srbije protiv Francuske, zakazanu za 20. avgust 2026. u 20.00 časova u Beogradskoj areni, a koja će biti pripremna za avgustovski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo, biće pušten u prodaju u ponedeljak 10. avgusta u 12.00 časova.
Drugi kontingent biće pušten u prodaju u ponedeljak 17. avgusta.
Ulaznice se prodaju preko Ticket Vision d.o.o. – on lajn, i na svim prodajnim mestima Ticket Vision.
Ulaznice mogu da se kupe po cenama:
Nivo 200 VIP – 10.000 rsd
Nivo 200 kategorija 1 – 5.000 rsd
Nivo 200 kategorija 2 – 4.000 rsd
Nivo 400 kategorija 1 – 1.000 rsd
Nivo 400 kategorija 2 – 800 rsd
Počasna mesta pored terena red 1 – 35.000 rsd
Počasna mesta pored terena red 2 – 30.000 rsd
Počasna mesta pored terena red 3 – 25.000 rsd
Počasna mesta pored terena red 4 – 20.000 rsd
Počasna mesta pored terena bok 1 – 28.000 rsd
Počasna mesta pored terena bok 2 – 23.000 rsd
Počasna mesta pored terena bok 3 – 18.000 rsd
Skaj boks sedenje – 15.000 rsd
Skaj boks stajanje – 10.000 rsd