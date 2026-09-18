Pla­ne­tar­ni aspe­k­ti do­ne­će vam ene­r­gi­ju no­vog po­če­t­ka na po­slov­nom pla­nu, pa je mo­gu­ća no­va sa­ra­d­nja. Oče­ku­je vas va­n­red­ni ...

Ovaj dan vam do­no­si za­vr­še­tak ra­da na va­žnom pro­je­k­tu. Mo­gu­će je pro­ši­re­nje kru­ga du­žnos­ti. Si­tua­ci­ja u od­no­su s par­t­ne­rom p...

Po­se­ban oprez za one Ra­ko­ve ko­je oče­ku­je va­žan sa­sta­nak s na­dre­đe­ni­ma. Pri­pre­mi­te sa­vr­šen na­stup za jav­ni go­vor. Mo­gu­će su ra­...

Ne pre­po­ru­ču­je vam se da da­nas do­no­si­te ri­zi­č­ne po­slov­ne po­te­ze. Pos­to­ji mo­gu­ć­nost pre­vi­da i gu­bi­t­ka na fi­nan­si­j­skom pla­...

Ovaj dan vam do­no­si pri­li­ku da ob­no­vi­te ne­ku sta­ru po­slov­nu sa­ra­d­nju, ali pre­go­vo­ri sa sa­ra­d­ni­ci­ma mo­gu bi­ti dos­ta na­por­ni....

Pro­ble­ma­ti­č­na si­tua­ci­ja sa za­vr­še­t­kom ra­da na jed­nom du­go­ro­č­nom po­slov­nom pro­je­k­tu. Si­tua­ci­ja za­h­te­va da se oslo­ni­te na...

Ovaj dan pro­ve­di­te ta­ko što će­te ra­zra­di­ti re­ze­r­v­ni plan za ak­ti­v­nos­ti. Odlo­ži­te klju­č­ne po­te­ze i ne ula­zi­te u ri­zi­č­ne in­v...

Uspeh na fi­nan­si­j­skom pla­nu, ali uz pri­la­go­đa­va­nje to­kom pre­go­vo­ra sa sa­ra­d­ni­ci­ma. Uspe­šan fi­nan­si­j­ski pe­riod. Veo­ma uzbu­dl...

Da­nas mo­že­te do­bi­ti ne­ki no­vac ko­ji već du­že vre­me oče­ku­je­te, a to će vam po­mo­ći da ra­zvi­je­te po­sao do sle­de­ćeg ni­voa. Do­bar fi...

Po­če­tak na po­slov­nom pla­nu, a to se od­no­si na va­še fi­nan­si­je. Da­nas re­ša­va­j­te sva fi­nan­si­j­ska pi­ta­nja. Ta­j­ni pre­go­vo­ri s po...