PARTIZAN - PAOK: Loš završetak poluvremena, ali crno-beli vode
Košarkaši Partizana od 16.30 časova u Atini igraju prvu pripremnu utakmicu na osmom po redu memorijalnom turniru "Pavlos Janakopulos".
Beogradski crno-beli će u polufinalu turnira igrati protiv bratskog kluba iz Soluna, ekipe PAOK-a.
U drugoj utakmici, od 20.15 časova sastaju se Panatinaikos i Burg.
Dan kasnije poraženi će igrati za treće mesto, a pobednici za trofej.
Partizanu će ove dve utakmice biti poslednje provere pred start nove sezone koja počinje u petak 25. septembra kada crno-beli dočekuju Olimpiju Milano na startu Evrolige.
2. četvrtina
Partizan je u drugu četvrtinu ušao sa četiri poena viška - 30:26.
Razigrao se Hejs na startu druge četvrtine, pet njegovih vezanih poena za 37:32 u 12. minutu.
Vildoza se u 13. minutu upisao u listu strelaca - 39:35.
Tompson je ubacio svoju prvu trojku za najveće vođstvo Partizana - 49:40 u 16. minutu.
Karlik Džons pogađa svoju prvu trojku, ukupno osmi poen za prvo dvocifreno vođstvo Partizana - 54:44 u 17. minutu.
Problem za Partizan, Lamar Stivens je u 19. minutu zaradio treću ličnu. PAOK se vratio, vezao je osam poena sa linije slobodnih bacanja i prišao na 54:52 minut pre kraja poluvremena.
Partizan puna tri minuta nije poentirao, pa je prvo poluvreme završeno rezultatom 54:52.
1. četvrtina
Startna petorka Partizana: Džons, Tompson, Stivens, Džekiri, Vilis.
Startna petorka PAOK-a: Kalates, Foster, Osman, Čugkaz, Mur.
Partizan je dobro otvorio utakmicu i poveo sa 7:0 posle tri minuta. Prve poene za grčki tim postigao je Džedi Osman.
Džedi Osman igra simultanku, pogodio je prvih devet poena svog tima. Posle pet minuta igre rezultat je 11:11.
PAOK je prvi put poveo na meču u 5. minutu, ali je Džekiri brzo izjednačio na 13:13.
Tanasković se u 8. minutu upisao u strelce i smanjio na 19:21. Odmah u narednom napadu je poentirao za izjednačenje 21:21, a potom i realizovao kontru pod faulom za 23:21. Pogodio je i dodatno bacanje za 24:21. Njegovih sedam uzastopnih poena.
Partizan je prvu trojku postigao u 10. minutu, i to preko Pajole za 27:23.
Tanasković je svojim desetim poenom i prvom svojom trojkom, zaključio prvu četvrtinu za 30:26.
Partizan bez kapitena
Žofri Lovernj nije u timu za ovaj meč. Nema ni duže povređenog Vanje Marinkovića.