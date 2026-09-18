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16:58

2. četvrtina

Partizan je u drugu četvrtinu ušao sa četiri poena viška - 30:26

Razigrao se Hejs na startu druge četvrtine, pet njegovih vezanih poena za 37:32 u 12. minutu. 

Vildoza se u 13. minutu upisao u listu strelaca - 39:35

Tompson je ubacio svoju prvu trojku za najveće vođstvo Partizana - 49:40 u 16. minutu. 

Karlik Džons pogađa svoju prvu trojku, ukupno osmi poen za prvo dvocifreno vođstvo Partizana - 54:44 u 17. minutu. 

Problem za Partizan, Lamar Stivens je u 19. minutu zaradio treću ličnu. PAOK se vratio, vezao je osam poena sa linije slobodnih bacanja i prišao na 54:52 minut pre kraja poluvremena. 

Partizan puna tri minuta nije poentirao, pa je prvo poluvreme završeno rezultatom 54:52

16:30

1. četvrtina

Startna petorka Partizana: Džons, Tompson, Stivens, Džekiri, Vilis.

Startna petorka PAOK-a: Kalates, Foster, Osman, Čugkaz, Mur.

Partizan je dobro otvorio utakmicu i poveo sa 7:0 posle tri minuta. Prve poene za grčki tim postigao je Džedi Osman.

Džedi Osman igra simultanku, pogodio je prvih devet poena svog tima. Posle pet minuta igre rezultat je 11:11

PAOK je prvi put poveo na meču u 5. minutu, ali je Džekiri brzo izjednačio na 13:13

Tanasković se u 8. minutu upisao u strelce i smanjio na 19:21. Odmah u narednom napadu je poentirao za izjednačenje 21:21, a potom i realizovao kontru pod faulom za 23:21. Pogodio je i dodatno bacanje za 24:21. Njegovih sedam uzastopnih poena. 

Partizan je prvu trojku postigao u 10. minutu, i to preko Pajole za 27:23.

Tanasković je svojim desetim poenom i prvom svojom trojkom, zaključio prvu četvrtinu za 30:26

16:28

Partizan bez kapitena

Žofri Lovernj nije u timu za ovaj meč. Nema ni duže povređenog Vanje Marinkovića.

16:22

Košarkaši Partizana stigli na utakmicu

15:06

Sastavi

PARTIZAN - PAOK

Sudije: Rižik, Saulijus, Kan

PARTIZAN: Džons, Tompson, Stivens, Džekiri, Vilis, Hejs, Pajola, Tanasković, Nakić, Vildoza, Olmen, Lakić. Trener: Đoan Penjaroja

PAOK: Kalates, Foster, Osman, Čugaz, Mur, Aleksander. Trener: Andrea Trinkijeri.