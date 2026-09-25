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Branko Lazić je gotovo dve decenije bio jedno od zaštitnih lica Crvene zvezde, a kapitensku traku nosio je od 2017. do 2025. godine.

1/8 Vidi galeriju Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić Foto: Star sport, Starsport, @starsport

Sa 26 osvojenih trofeja postao je najtrofejniji košarkaš u istoriji kluba, međutim način na koji je okončana njegova era na Malom Kalemegdanu ostao mu je kao rana.

Lazić je govorio je o završetku karijere u crveno-belom dresu, odnosu prema klubu koji i dalje smatra svojim, ali i promenama u sastavu Zvezde i sve većem broju stranih igrača.

Priznao je je tokom poslednje sezone već naslućivao da se bliži kraj, pa sam odlazak nije doživeo kao potpuno neočekivan, zaboleo ga je način.

"Sa jedne strane jeste teško posle toliko godina, ali sa druge većim delom te poslednje sezone sam se mirio sa činjenicom da će se to dogoditi. Znajući situaciju i moj status tada, nije mi obećavalo nastavak. Što se tiče tog samog kraja, to je ta ljudska strana. S jedne strane zameraš, s druge i ne zameraš tim ljudima, jer su novi i ne znaju. Opet, ako nešto ne znaš, pitaš onog ko zna. Sebe nikada nisam stavljao na prvo mesto, niti sam smatrao da sam neka ultra mega zvezda. Bilo je većih zvezda od mene u Zvezdi i biće ih. Da se ne ponavljam previše, proveo sam tolike godine i bio odan klubu, samo da su svi došli, seli i rekli: Takva i takva stvar, to je to, sve bi bilo drugačije. Ovako je ispalo prilično... Ne znam koji izraz da upotrebim, ali mislim da svi razumeju".

Zvezda u srcu Posebno mesto u njegovoj priči zauzima kapitenska uloga, koju je obavljao osam godina, sve do 2025. Lazić je vremenom izrastao u jednog od najprepoznatljivijih igrača kluba. Uprkos tome što je njegov igrački period u Zvezdi završen, odnos prema klubu, kako kaže, nije se promenio.

Na pitanje da li će tokom nove sezone dolaziti na tribine i gledati utakmice Crvene zvezde, Lazić je govorio o promenjenom sastavu i činjenici da je sve manje domaćih igrača u timu.

"Zvezda jeste moj klub i biće uvek, to se ne menja. Ali, iskreno, koga da gledam u Zvezdi? Prošle godine su tu bili Kalinić, Dobrić i Davidovac, ove godine su tu Šegi (Dobrić) i Deki (Davidovac), a Kalina je na klupi u drugoj ulozi, i još neki mladi momci. Problem je što i prošle i ove sezone ima duplo više stranaca nego domaćih igrača. Pustim derbi i vidim 10 stranaca na terenu. Srpski derbi? Pa tu nema „S“ od srpskog derbija, a ni od derbija, ogorčen je Lazić.

02:41 Đoan Penjaroja Izvor: MONDO