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Više od 200 dana čekali su ljubitelji košarke da ponovo vide Luku Dončića na parketu, a Slovenac im je odmah pokazao zašto se od njega u Los Anđelesu očekuju velike stvari.

Dončić je u prvom predsezonskom meču Los Anđeles Lejkersa protiv Sakramento Kingsa proveo samo 16 minuta na parketu, ali mu je i to bilo dovoljno da ubaci 21 poen i bude najbolji strelac svog tima. Lejkersi su na kraju slavili ubedljivo - 127:103.

Iako je reč tek o pripremnoj utakmici, Luka je za kratko vreme uspeo da napravi ono što radi najbolje - da preuzme utakmicu i podigne publiku na noge.

Ubacio je 21 poen iz 5/12 šuta, pogodio tri trojke i čak osam od devet slobodnih bacanja. Dodao je dva skoka, tri asistencije i dve ukradene lopte. Jedina mrlja bila je pet izgubljenih lopti, ali kada se pogleda učinak za svega 16 minuta, jasno je zašto su Amerikanci ponovo pričali upravo o njemu.

A posebno je zanimljivo što se Dončić na parketu nije zadržao ni celo prvo poluvreme.

Lejkersi su na veliki odmor otišli sa 26 poena prednosti, pa za Slovenca nije bilo potrebe da se vraća u igru. Drugim rečima, posao je bio završen mnogo pre poslednjeg zvuka sirene.

I to nije sve.

Los Anđeles je od prvog minuta nametnuo žestok ritam. Ekipa je šutirala čak 50 odsto iz igre, pogodila 20 trojki, a odbrana je bila posebno agresivna. Lejkersi su naterali Sakramento na čak 16 izgubljenih lopti u prvom poluvremenu, a ukupno 27 tokom utakmice.

Trener Džej Džej Redik posebno je pohvalio Dončićevo fizičko stanje. Slovenac je tokom leta radio na kondiciji i, prema rečima trenera, u trening kamp je stigao u odličnoj formi. Redik je naglasio da je cilj predsezone da Dončić postepeno uhvati pravi takmičarski ritam.

A upravo je to možda i najvažnija vest za Lejkerse.

Dončić se vratio. I odmah je izgledao kao Dončić.

Uz njega su se istakli i saigrači. Džejden Hardi ubacio je 19 poena, Kventin Grajms 16, dok je Zajer Vilijams dodao 13 poena bez promašaja za tri poena. Džejk LaRavija je sa klupe ubacio 12 poena.

Lejkersi su pritom igrali bez Ostina Rivsa i Vokera Keslera, pa je još zanimljivije što su i bez njih uspeli da potpuno kontrolišu utakmicu.

Ipak, ne treba zaboraviti – ovo je tek predsezona.

1/6 Vidi galeriju Konferencija za medije Luke Dončića Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Ali ako je ovo samo zagrevanje, ljubitelji Lejkersa imaju zbog čega da budu uzbuđeni.