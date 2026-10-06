Slušaj vest

Postoje asistencije koji oduševe navijače, a postoje i one zbog kojih zastane dah čak i najvećim majstorima igre pod obručima - Jokićeva je bila upravo takva!

Srbin je u pripremnoj utakmici protiv Jute izveo potez koji je raspametio jednog od najvećih majstora asistencija u istoriji NBA - legendarnog Stiva Neša.

Centar Denver Nagetsa izveo je potez koji je ekspresno obišao planetu - dodavanje iza leđa preko gotovo čitave osnovne linije, bez gledanja, pravo u ruke Kamerona Džonsona, koji je akciju završio pogođenom trojkom. Jokić je loptu poslao iz jednog ugla u drugi, dok su čak trojica igrača Jute pokušavala da preseku dodavanje.

I dok su navijači ostali u neverici, na potez nije ostao imun ni čovek koji je decenijama važio za jednog od najvećih majstora asistencija - Stiv Neš.

Dvostruki MVP NBA lige u karijeri je podelio 10.335 asistencija i trenutno zauzima šesto mesto na večnoj listi najboljih asistenata regularne sezone. Zato njegove reči o Jokićevom potezu imaju posebnu težinu.

Neš rastavio Jokićev potez na delove

Neš je objasnio zašto ono što je Jokić uradio izgleda gotovo nemoguće čak i kada se posmatra iz ugla vrhunskog dodavača.

"Mnogo igrača, pogotovo mnogo dobrih dodavača, to vide, ali uspeti da to ostvariš je potpuno druga stvar."

Upravo tu, prema Nešovom objašnjenju, počinje ono što Jokića odvaja od drugih. Srbin je bio praktično pritisnut uz ugao, a ipak je uspeo da pronađe ugao za dodavanje do druge strane terena.

Posebno je impresivno što Jokić nije samo "video" saigrača. Morao je da pronađe način da sakrije loptu od odbrane, promeni ugao i izuzetno brzo je pošalje tamo gde defanzivci nisu očekivali.

Neš je posebno istakao i Jokićevu visinu, kao i način na koji koristi telo da sakrije loptu dok priprema ovakvu vrstu dodavanja.

"Mnogo igrača, pogotovo mnogo dobrih dodavača to vide, ali uspeti da to ostvariš je potpuno druga stvar. Spakovan bio gotovo u ugao i sada mora na konopcima da ide u drugi ćošak. Uraditi to praznoj dvorani nije lako, mnogo dobrih dodavača mogu da vide to, on je visok, viši je od defanzivaca. Ali u trenutku dok se okrenem i bacim loptu on više nije visoko i krade to dodavanje. Jedini način na koji je mogao da sakrije to dodavanje i da ga brzo izbaci iza leđa gde ničije oči to nisu očekivale i sakriva loptu stomakom do tačke gde defanzivac zapravo može da je vidi. Verovatno to neće videti dok nije na sredini reketa, što je prekasno."

A onda dolazi možda i najneverovatniji deo cele priče - Jokić je loptu praktično sakrio iza tela, tako da odbrana nije mogla pravovremeno da pročita njegovu nameru.

Džonson je na drugoj strani čekao potpuno sam, a Jokić je savršeno procenio trenutak. Lopta je prošla iza leđa, preko čitave čeone linije, i stigla pravo u šutersku poziciju.

Džonson nije morao čak ni da koriguje položaj - samo je uhvatio loptu i opalio trojku.

Jokić je, međutim, već počeo da se vraća u odbranu pre nego što je lopta prošla kroz obruč.

Američki mediji odmah su se utrkivali u opisima ovog poteza. NBA ga je označio kao „no-look, crosscourt, behind-the-back“ dodavanje, dok su pojedini komentatori ocenili da je reč o kandidatu za jedno od najluđih dodavanja sezone.

1/5 Vidi galeriju Pripremni meč Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Magija u predsezoni

Jokić je u porazu Denvera od Jute 109:97 proveo samo 14 minuta na parketu, postigao tri poena, uhvatio tri lopte i podelio sedam asistencija. Ipak, praktično sve je zasenilo jedno dodavanje.

Jer kada čovek sa 10.335 asistencija u NBA karijeri zastane da objasni koliko je nešto teško izvesti, onda je jasno da je Jokić napravio nešto zaista posebno.

A ono što je najluđe?

Jokiću je ovo samo još jedan dan na poslu.