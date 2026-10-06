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Partizan je na najbolji mogući način otvorio novu sezonu ABA lige, pošto je savladao Megu, a jedan od lidera crno-belih Karlik Džons posle utakmice govorio je o brojnim temama.

Američki plejmejker nije proveo mnogo vremena na parketu, pošto je trener Džoan Penjaroja iskoristio priliku da rasporedi minutažu i odmori pojedine igrače pred ono što sledi – gostovanje Real Madridu u Evroligi.

Ipak, ono što posebno raduje navijače Partizana jeste atmosfera u svlačionici. Džons je otkrio da je hemija u ekipi sve bolja i da su igrači potpuno prihvatili svoje uloge.

"Svako razume svoju ulogu"

"Osećam se dobro. Hemija u ekipi je sve bolja i trenutno vlada odlična atmosfera. Neverovatan je osećaj kad sve ide kako treba.

Mislim da smo svi prihvatili ono što se od nas traži. Svako razume svoju ulogu i ceni ono što drugi donose ekipi. Najvažnije je da uvek čuvamo leđa jedni drugima. Kada neko pogreši, ne dozvoljavamo mu da klone duhom, već ga bodrimo.

Mislim i da sve bolje sprovodimo ono na čemu trener insistira: sitne detalje, brži ritam igre, odbranu i ostalo. Usredsređeniji smo na njegove zahteve i, kao što sam rekao, svako je prihvatio svoju ulogu", rekao je u razgovoru za "Meridian Sport" Karlik.

Tompson zablistao, Džons ga posebno pohvalio

Posebnu pažnju privukao je Itan Tompson, koji je protiv Mege odigrao najbolju utakmicu od dolaska u Partizan. Ubacio je 21 poen i pogodio šest trojki iz 11 pokušaja.

Džons veruje da je to tek početak i da će Amerikanac tek pokazati šta ume.

"Drago mi je zbog njega. Ovo je drugačija košarka i potrebno je vreme da se prilagodiš. Ne mislim da on radi nešto pogrešno, samo još pokušava da pohvata sve. Večerašnja utakmica je dobar znak. Mnogo toga mu je ulazilo i drago mi je što je pogađao šuteve.

Ali ovo je samo delić onoga što može. Oduvek sam znao da je sposoban za takvu igru. I meni je bilo potrebno nekoliko utakmica da se naviknem na suđenje, brzinu igre, pravila i ostalo. Večeras je napravio dobar korak i nadam se da ćete ga češće gledati u ovakvom izdanju."

A onda je usledilo pitanje o Jokiću!

Jedna od najzanimljivijih tema bila je poruka Nikole Jokića, koji je ranije govorio da bi NBA igrači trebalo da provedu barem šest meseci u Evropi kako bi shvatili kakav pritisak i nivo takmičenja postoje na Starom kontinentu.

Džons je upitan upravo za taj komentar, a njegov odgovor je bio veoma zanimljiv:

"Nisam previše upoznat sa tom pričom. Ali slažem se sa njegovim stavom da bi neki igrači trebalo da dođu ovde da igraju. NBA je verovatno najbolja liga na svetu, to razumemo. Ali i Evroliga je na veoma visokom nivou. Izuzetno je profesionalna i takmičarski zahtevna, sa mnogo odličnih igrača.

Nije lako kao što svi misle. Ljudi misle da mogu samo da dođu ovde i odmah budu glavni, najbolji igrači. Možda za neke to i važi, ali nikada ne znaš. Ne mogu mnogo više da kažem, ali znam da nije lako kao što svi misle."

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

"Osećao sam da su me ljudi zaboravili"

Džons je potom govorio i o periodu iza sebe, otkrivši da je ovog leta prvi put posle nekoliko godina mogao potpuno zdravo da se posveti radu.

"Ovo mi je verovatno bilo prvo leto u poslednje tri godine tokom kojeg sam bio zdrav. Zato sam mogao mnogo da radim. Kada sam stigao kući, odmorio sam se možda nedelju dana, a onda se odmah vratio treninzima.

Imao sam osećaj da sam prošle sezone mnogo propustio zbog povrede. Osećao sam i da su ljudi zaboravili na mene. Pauzirao sam četiri-pet meseci i, kao što sam rekao, činilo mi se da su me zaboravili. Zato ove sezone želim da se pokažem i podsetim sve ko sam."

"Gladni su pobede u Madridu"

A onda je usledio pogled ka onome što čeka Partizan. Crno-beli gostuju Real Madridu, a Džons zna da ih u Španiji očekuje potpuno drugačiji nivo izazova.

"Biće teško u Madridu. Gladni su pobede i motivisani da je ostvare. Mislim da im je to prva utakmica kod kuće, pa će želeti da pobede pred svojim navijačima i da nama nanesu prvi poraz. Mi treba da nastavimo da igramo kao do sada, da verujemo jedni drugima i ostanemo usredsređeni. Možda neće sve ići kako želimo, ali dokle god se borimo i držimo onoga što znamo, mislim da imamo dobre šanse protiv bilo koga."

Partizan je tako sezonu počeo pobedom, ali pravi izazov tek sledi. Gostovanje Real Madridu biće veliki test za Penjaroju i njegovu ekipu, a po onome što Džons poručuje - crno-beli u Madrid ne idu sa belom zastavom.