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Selektor košarkaške reprezentacije Španije i nekadašnji trener Real Madrida Ćus Mateo govorio je o najvećim izazovima savremene košarke, ali je posebnu pažnju privukla je njegova izjava o Nikoli Jokiću.

Iskusni španski stručnjak govorio je o pritisku koji nosi vrhunski sport i o tome koliko je važno da igrači, uprkos ogromnim obavezama, ne izgube ono najvažnije – ljubav prema košarci.

A kada je trebalo da izdvoji primer igrača koji i dalje uspeva da košarku doživljava kao igru, Mateo nije imao dilemu.

"A on to tako i razume - kao igru"

Mateo je upravo Jokića izdvojio kao čoveka koji je uspeo da se oslobodi dela pritiska koji prati najveće zvezde svetske košarke.

Njegove reči o srpskom asu posebno su privukle pažnju:

"Uklanjanje značaja i određene tenzije iz nečega što nam je toliko važno, kao što je košarka, pomaže nam da razumemo da je to na kraju krajeva igra. A on to tako i razume – kao igru. To je najbolja stvar koju možete da uradite. Veličanstveno je. Uz to, ovaj čovek ima i košarkaški IQ."

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Nikole Jokića Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Mateo je tako praktično objasnio šta kod Jokića vidi kao jednu od njegovih najvećih prednosti - sposobnost da i na najvećoj sceni zadrži osećaj da je košarka pre svega igra, a ne teret.

Mateo upozorava: Igrači više ne mogu da izdrže

Španski selektor govorio je i o sve većem broju utakmica u modernoj košarci. Posebno ga brine činjenica da se takmičenja šire, dok igrači imaju sve manje prostora za odmor.

"Onaj ko pati je sportista. Oduvek sam mrzeo ideju da je 90, 100 ili 120 utakmica godišnje nešto što nijedno ljudsko biće ne može da izdrži."

Mateo je poručio da bi, bez obzira na komercijalne interese i planove velikih organizacija, zdravlje i dobrobit igrača morali da budu na prvom mestu.

"Podržavam rast sporta koji volim, ali fokus mora da bude na igračima, a ne na organizacijama koje se bore za kontrolu vrha evropske košarke."

"Veoma je tanka linija između uspeha i neuspeha"

Govoreći o poslu trenera, Mateo je istakao koliko je u vrhunskom sportu mala granica između slave i razočaranja.

"Jedina stvar koja opravdava naš rad je pobeda. Veoma je tanka linija između uspeha i neuspeha. Koš u poslednjoj sekundi daje vam priliku da budete šampion i da sada ovde pričate, a promašaj učini da vas ljudi zaborave."

Zbog toga, smatra Mateo, trener ne može da reaguje na baš svaku situaciju. Mora da zna kada je trenutak da povuče potez, a kada da pusti stvari da se odvijaju.

"Trener ima određeni broj metaka u cevi. Nemate beskonačnu cev i beskonačan broj metaka i morate da znate za koje bitke vredi da se borite."

Ćus Mateo Foto: EPA-EFE/Kiko Huesca

Tim iznad pojedinca

Mateo je govorio i o razlikama između evropske i američke košarke, posebno kada je u pitanju razvoj mladih igrača.

Prema njegovom mišljenju, evropski sistem od najranijeg uzrasta insistira na tome da je košarka kolektivna igra i da pojedinac ne može sam da donese uspeh.

"U Evropi se mladi igrači od veoma ranog uzrasta uče da je košarka kolektivni sport i da su im saigrači potrebni da bi pobedili. Talent će vas sigurno odvesti dovoljno daleko, ali razumevanje mehanizma koji omogućava timu da funkcioniše kao jedno telo jeste ono što je zaista teško."

A upravo u toj priči o pritisku, talentu, igri i kolektivu Mateo vidi Jokića kao savršen primer.

Jer, dok se oko njega sve više govori o rezultatima, statistikama i rekordima, srpski centar, prema rečima španskog stručnjaka, i dalje uspeva da ono najvažnije ne izgubi iz vida - da je košarka igra.