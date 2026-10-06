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Mijailović se oglasio na svom zvaničnom X profilu i objavio krajnje zagonetnu poruku koja je u trenu pokrenula lavinu teorija i nagađanja.

Predsednik crno-belih je bez ijedne reči ostavio samo tri emotikona zelenog kruga. Ljubitelji košarke i navijači odmah su počeli sa tumačenjem ove objave.

Jedni su mislili da je u pitanju aluzija na „zeleno svetlo” koje je Evroliga navodno dala potencijalnoj saradnji sa NBA ligom, dok drugi veruju da je reč o signalu da je Partizan dobio višemesečnu garanciju i zeleno svetlo za dobijanje dugoočekivane evroligaške licence.

Treći, pak, spekulišu da bi zagonetne ikone mogle najaviti i dovodjenje novog igračkog pojačanja u redove šampiona.Ipak, šta tačno stoji iza ove tajnovite objave prvog čoveka beogradskih crno-belih za sada ostaje pod velom misterije.

Epilog sastanka

Iako se očekivalo da elitno evropsko takmičenje preseče i donese ključne odluke po pitanju statusa Partizana i Crvene zvezde, najvažnije teme su sklonjene sa dnevnog reda.

1/9 Vidi galeriju Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin

Prema najnovijim informacijama, odluka koju željno iščekuje košarkaška javnost širom kontinenta odložena je za naredno zasedanje. Srpski velikani nalaze se u grupi od 11 klubova koji čekaju rešavanje i definisanje statusa dugoročnih franšiza. Iz sedišta takmičenja saopšteno je da će krajnji stav o licencama biti formulisan i objavljen tek nakon sledeće runde razgovora, u sedmicama koje slede.

Tako je dodatno produžena neizvesnost beogradskih rivala i njihovih pristalica, dok u ovom trenutku i dalje nije obelodanjen tačan datum kada će se vlasnici Evrolige ponovo okupiti za pregovaračkim stolom.