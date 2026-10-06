Košarkaši Bosne poraženi su od PAOK-a na svom terenu u utakmici 2. kola grupe D Evrokupa rezultatom 75:72.
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PAOK je upisao i drugu pobedu u novoj sezoni Evrokupa, dok je Bosna u svojoj debitantskoj sezoni na skoru 0/2.
KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN
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Bosna je mogla da dođe do prve pobede i napravi veliko iznenađenje, s obzirom da je odigrala jako dobro drugo poluvreme.
Na kraju se sve svelo na poslednji minut. Šon Pajps je na 16 sekundi do kraja promašio bacanje kojim je mogao da donese izjednačenje, a zatim je na -3 isti igrač šutnuo trojku za produžetak, ali je promašio.
Četu Andree Trinkijerija je do pobede predvodio Džedi Osman sa 17 poena i sedam skokova. Tajri je imao 14, a Foster 11 poena.
Na drugoj strani pomenuti Pajps je imao 16 poena, dok je Peri zabeležio dabl-dabl od po 12 poena i skokova.
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