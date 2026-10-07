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Nikola Jokić i Denver Nagetsi upisali su prvu pobedu u pripremnom periodu, pošto su u noći između utorka i srede savladali Jutu sa 117:106 u Solt Lejk Sitiju.

Srpski as nije morao dugo da bude na parketu da bi ostavio svoj pečat - za nešto više od 16 minuta zabeležio je šest poena, četiri skoka i pet asistencija, dok je Denver posle poraza od istog rivala pre dva dana sada pokazao potpuno drugačije lice.

Jokić je, očekivano, bio jedan od glavnih igrača u startnoj postavi, ali je trener Denvera Dejvid Adelman pažljivo dozirao minutažu nosiocima igre. Nagetsi su na poluvremenu imali prednost 61:56, a potom su Jokić, Džamal Marej i ostali starteri završili svoje učešće, pa su rezervisti dobili priliku da zatvore utakmicu.

Srbin nije jurio poene, već je ponovo radio ono što najbolje ume – kontrolisao je ritam i pronalazio saigrače. Za 16:20 na parketu šutirao je 2/4 iz igre, uz pet asistencija, četiri skoka i jednu ukradenu loptu. Statistika možda ne izgleda spektakularno na prvi pogled, ali Jokićeva uloga u Denveru odavno nije samo pitanje broja poena.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić - NBA predsezona Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia, Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Nagetsi su prvi put u ovom pripremnom okršaju morali da jure rezultat, pošto je Juta dobila prvu četvrtinu sa 31:24. Međutim, Denver je u nastavku podigao nivo igre, preokrenuo situaciju i na veliki odmor otišao sa pet poena prednosti. Do kraja je ekipa iz Kolorada održala kontrolu i stigla do 117:106.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Aron Gordon sa 18 poena, dok je Džulijan Stroter ponovo pokazao da bi mogao da bude veoma važan za Denver sa klupe. Ubacio je 15 poena, uz četiri skoka i tri asistencije, a Nagetsi su upravo kroz širinu rostera uspeli da prelome utakmicu nakon što su starteri završili svoj deo posla.

Sa druge strane, Juta je pokazala da će biti zanimljiv protivnik i u sezoni koja dolazi. Posle pobede 109:97 u prvom međusobnom susretu, mladi tim Džeza ponovo je pružio snažan otpor, ali ovoga puta nije uspeo da zadrži Denver do kraja.