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Ako ste pomislili da je u pitanju veštačka inteligencija ili neka montaža - prevarili ste se. Johanes Vojtman napravio je pravi šuterski šou na treningu Bajerna i pogodio neverovatnih 69 trojki zaredom!

Nemački klub objavio je snimak na društvenim mrežama, a prizor je zaista nestvaran. Vojtman je stao iza linije za tri poena i počeo da rešeta - jedna, druga, treća... i tako do 69 uzastopno pogođenih šuteva.

Bajern je uz video imao savršenu poruku koja je dodatno raspalila maštu navijača:

"Nije AI. To je Johanes Vojtman koji pogađa 69 trojki zaredom, kao da je samo još jedan dan u kancelariji."

I zaista - snimak izgleda gotovo nestvarno.

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