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Cibona je pred svojim navijačima u Zagrebu ubedljivo trijumfovala rezultatom 96:76, a temperamentni italijanski stručnjak nakon meča nije štedeo ni sebe ni svoje izabranike, brutalno iskreno analizirajući bledo izdanje i nedopustiv pristup svog tima na startu takmičenja

"Pre svega, čestitam Ciboni na pobedi, igrali su neverovatno. Pogodili su 60 odsto šuteva za tri poena i iskreno, zaslužili su da nas pobede sa 20 razlike. Prvi put u životu sam video da moj tim igra sa toliko malo energije", rekao je Poceko.

Poceko je preuzeo potpunu odgovornost za katastrofalno izdanje svoje ekipe.

"To je apsolutno neprihvatljivo. Naravno, ja sam prvi krivac za to. Ovaj rezultat je moja odgovornost. Zaista sam ljut, uopšte mi se nije dopalo kako smo danas igrali."

Đanmarko Poceko Foto: Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/MARK R. CRISTINO, Profimedia

On je podvukao očajan rad u odbrani.

"Bili smo veoma loši u odbrani, nismo pomagali jedni drugima. U napadu nismo delili loptu. Nismo pokušavali da uhvatimo skok, nismo radili boks-aut. Nismo postavljali blokove u napadu. Ukratko, nismo radili ništa. Ipak, ponekad smo uspevali da postignemo poene jer imamo kvalitetne igrače. Ovako ne možemo da igramo", dodao je Italijan.

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Zakucavanje Džordana Nvore Izvor: Arena 1 Premium