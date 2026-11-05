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Sjajne vesti stižu za Darka Rajakovića i Toronto Reptorse!

Jedan od najvećih aduta kanadskog tima, Kavaj Lenard, napravio je važan korak ka povratku na parket, pošto je završio tretman zbog otoka levog kolena i započinje narednu fazu oporavka.

1/8 Vidi galeriju Proslavljeni NBA as - Kavaj Lenard Foto: AP

Američki košarkaš već neko vreme je van terena, a njegovo odsustvo predstavlja veliki problem za ekipu srpskog stručnjaka. Ipak, najnovije informacije iz Toronta donose razlog za optimizam.

Reptorsi su saopštili da je Lenard uspešno završio tretman kojim je trebalo da se sanira otok levog kolena. Sada sledi takozvani proces povratka na teren, a klub će njegov napredak ponovo proceniti za nedelju dana.

To znači da bi Kavaj, u najboljem slučaju, mogao da se vrati 11. novembra, kada Toronto igra protiv Boston Seltiksa. Ipak, njegov nastup na tom meču još nije potvrđen.

Koliko je Lenard važan za Toronto najbolje pokazuju njegove brojke sa početka sezone. U prve dve utakmice prosečno je beležio 19,5 poena i 7,5 skokova, a njegov kvalitet i iskustvo mogli bi da budu od ogromnog značaja za ambicije kanadskog tima.

Toronto je sezonu otvorio promenljivim rezultatima, a povratak iskusnog krilnog košarkaša predstavljao bi veliko pojačanje za Rajakovićev sastav.

Lenard je tokom karijere osvojio dve NBA titule i dva puta bio proglašen za najkorisnijeg igrača finala. Posebno je ostao upamćen po sezoni 2018/19, kada je predvodio upravo Toronto do istorijske prve titule u NBA ligi.

Koleno ponovo pravi probleme, oprez je neophodan!

Iako su najnovije vesti ohrabrujuće, u Torontu neće želeti da rizikuju sa njegovim povratkom. Lenard iza sebe ima ozbiljnu istoriju problema sa kolenom, uključujući operacije prednjeg ukrštenog ligamenta i meniskusa na desnom kolenu.

Ovog puta problem je otok levog kolena, a klub nije saopštio da postoji novo strukturno oštećenje.

Zbog toga će njegov povratak zavisiti od narednih procena i reakcije kolena na opterećenje. Rajaković i navijači Reptorsa svakako imaju razlog za optimizam, ali će morati još malo da sačekaju da ponovo vide jednu od najvećih zvezda tima na parketu.