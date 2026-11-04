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Turski reprezentativac je zbog bolova u kolenu obavio magnetnu rezonancu, a pregledi su pokazali oštećenje koje zahteva hirurški zahvat, saopštio je solunski klub.

Andrea Trinkijeri Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

To predstavlja veliki problem za ekipu Andree Trinkijerija, koja će u nastavku sezone morati da igra bez jednog od svojih najvažnijih košarkaša.

PAOK je Osmanu poželeo uspešan oporavak i što brži povratak na teren, ali dužina pauze zasad nije objavljena. Preciznije informacije očekuju se posle operacije.

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Ifet Đakovac gol na OFK Beograd Vojvodina Izvor: TV Arena sport