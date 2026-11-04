Džedi Osman košarkaš PAOK doživeo je povredu meniskusa desnog kolena i narednih dana biće podvrgnut operaciji.
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OGROMAN UDARAC ZA TRINKIJERIJA: Jedan od najboljih igrača mora na operaciju...
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Turski reprezentativac je zbog bolova u kolenu obavio magnetnu rezonancu, a pregledi su pokazali oštećenje koje zahteva hirurški zahvat, saopštio je solunski klub.
Andrea Trinkijeri Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs
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To predstavlja veliki problem za ekipu Andree Trinkijerija, koja će u nastavku sezone morati da igra bez jednog od svojih najvažnijih košarkaša.
PAOK je Osmanu poželeo uspešan oporavak i što brži povratak na teren, ali dužina pauze zasad nije objavljena. Preciznije informacije očekuju se posle operacije.
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