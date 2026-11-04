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Nakon što su Nagetsi u uvodnih šest mečeva zabeležili skroman, polovičan učinak, a srpski centar pružio partije koje odstupaju od njegovih uobičajenih, vanzemaljskih standarda, američki mediji i analitičari počeli su pod lupu da stavljaju trenutnu fazu karijere genijalca iz Sombora.

Dodatni šok i nevericu izazvao je istup uglednog novinara sa „Ringera“ Bila Simonsa. Poznati analitičar, koji je godinama važio za jednog od najstrastvenijih zagovornika Jokićevog stila igre i redovno branio njegov status u MVP trkama, ovoga puta potpuno je zapanjio košarkašku javnost izrazito pesimističnim i mračnim prognozama o daljoj formi i dometima prve zvezde Denvera.

- Uf, čoveče. Ovo baš boli. Uh, skoro da ne želim ni da pričam o tome. Vau, baš me pogađa. Mislim da je vreme da nazdravimo u čast Džokera na njegovom vrhuncu - rekao je sa suzama u očima Bil Simons.

1/5 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Finiks Sansa Foto: Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Simons je potom otišao korak dalje i do tančina obrazložio svoju argumentaciju, secirajući razloge zbog kojih smatra da se Denver i srpski centar nalaze u delikatnom i zabrinjavajućem momentu.

- Znam, žao mi je što moram ovako da ti saopštim. Gledaj, njegov vrhunac trajao je šest godina. Kod većine košarkaša traje dve do tri godine. Ne otpisujem skroz Džokera, ali sam veoma zabrinut zbog njega nakon povrede prošle godine, zbog toga kako je izgledao kada se vratio, kako je igrao u plej-ofu i kako izgleda ove sezone. Više ne može da pogađa trojke. Ne znam. Mislim da je možda tome došao kraj - zaključio je Simons.