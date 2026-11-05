Slušaj vest

Nikola Jokić još jednom je pokazao da mu u NBA ligi gotovo niko nije ravan!

Svi koji su posle nešto sporijeg ulaska u sezonu počeli da sumnjaju u formu srpskog asa dobili su ekspresan odgovor! Somborac je za svega 30 minuta na parketu upisao novi tripl-dabl, predvodio Denver do ubedljive pobede nad Torontom (128:109) i i još jednom podsetio čitavu ligu ko je gazda na parketu!

Nikola Jokić protiv Toronta Foto: Tyler Schank / Getty images / Profimedia

Trostruki MVP NBA lige utakmicu je završio sa 32 poena, 10 skokova i 11 asistencija, uz sjajan šut iz igre 13/19. Dodao je i tri ukradene lopte, a ono što posebno impresionira jeste činjenica da je čitav posao završio pre poslednje četvrtine!

Bio je to njegov treći tripl-dabl ove sezone, ukupno 201. u karijeri u regularnom delu NBA lige. Jokić je još jednom demonstrirao da može da dominira na sve moguće načine - da zatrpava koš, gospodari u reketima, razigrava saigrače i kontroliše ritam utakmice.

Denver se probudio, a onda je usledio potop Toronta!

Nije sve izgledalo tako jednostavno na početku. Ekipa Darka Rajakovića dobro je otvorila utakmicu, povela sa 22:14 i tokom većeg dela prvog poluvremena uspevala da održava prednost. Reptorsi su na odmor otišli sa vođstvom 67:64, a Denver je morao ozbiljno da promeni pristup ako je želeo da izbegne novi neprijatan poraz.

A onda je Jokić ubacio u brzinu više!

Treća četvrtina pretvorila se u pravu košarkašku demonstraciju sile. Nagetsi su potpuno razbili protivnika i dobili taj period neverovatnim rezultatom 41:15! Toronto nije imao odgovor na nalete domaćina, a Jokić je u toj deonici ubacio 15 poena i dirigovao igrom svog tima.

Denver je u jednom trenutku stigao i do ogromnih 109:82, pa je trener Dejvid Adelman mogao da izvede svog najboljeg igrača i poštedi ga napora u završnici. Srpski centar tako nije ni morao da ulazi u poslednjih 12 minuta, jer je pitanje pobednika već bilo rešeno.

Jokić ispisao još jednu stranicu istorije!

Ovaj tripl-dabl ima i posebnu istorijsku težinu. Jokiću je to bio čak 90. meč u kojem je stigao do tripl-dabla pre početka poslednje četvrtine, što predstavlja rekord NBA lige u poslednjih 40 godina.

A kada su ga posle utakmice pitali da li je namerno želeo da od početka bude agresivniji prema košu, Nikola je odgovorio u svom prepoznatljivom, skromnom stilu.

"Nikada ne ulazim u utakmicu sa mišlju: "E, danas ću uraditi ovo ili ono.“ Jednostavno se namestilo da bude takva utakmica", poručio je Jokić.

Koliko je bio dominantan govori i podatak da je Denver u reketu postigao čak 76 poena, naspram 46 koliko je ubacio Toronto. Pored Jokića, istakao se i Brajs Hopkins sa 18 poena, Aron Gordon dodao je 17, dok je Džamal Marej završio meč sa 14 poena i sedam asistencija.

Na drugoj strani, najefikasniji je bio Ar Džej Baret sa 22 poena, dok je Skoti Barns ubacio 17.

Denver je tako stigao do četvrte pobede u sezoni uz tri poraza, dok je Toronto pao na učinak 4-4. Nagetsi su se oporavili od poraza od Portlanda i pokazali kako izgledaju kada Jokić i ostatak ekipe pronađu pravi ritam.

Sledeći izazov čeka ih protiv Indijane, u gostima, a ako je suditi po onome što je Somborac pokazao protiv Toronta, protivnicima se ne piše dobro kada uhvati ovakav zalet!

Ne propustiteKošarkaPOZNATI NOVINAR ZAPLAKAO ZBOG NIKOLE JOKIĆA! Čuveni Amer očajan, tvrdi da je došao kraj Džokerove dominacije! Izgovorio ove reči, pa PUSTIO SUZU u programu!
Nikola Jokić
KošarkaŠTA SE DEŠAVA SA NIKOLOM JOKIĆEM?! Srbin priznao da ima PROBLEM - prolazi kroz pravu AGONIJU, brojke su ALARMANTNE!
Nikola Jokić
Košarka"STOJIM IZA TOGA DO KRAJA!" Trener Denvera otvorio dušu posle novog poraza Nagetsa - u centru pažnje je Jokić: Adelman je POBESNEO, ali ne zbog Nikole!
Dejvid Adelman
Košarka"SVE JE POČELO OD MENE" Jokić brutalno iskren posle novog poraza: Izgovorio rečenicu koja mnogo toga otkriva, OVO GA POSEBNO MUČI!
Nikola Jokić

00:33
Nikola Jokic na treningu Srbije Izvor: MONDO/Jelena Bijelić