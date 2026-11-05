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Nikola Jokić još jednom je pokazao da mu u NBA ligi gotovo niko nije ravan!

Svi koji su posle nešto sporijeg ulaska u sezonu počeli da sumnjaju u formu srpskog asa dobili su ekspresan odgovor! Somborac je za svega 30 minuta na parketu upisao novi tripl-dabl, predvodio Denver do ubedljive pobede nad Torontom (128:109) i i još jednom podsetio čitavu ligu ko je gazda na parketu!

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Toronta Foto: Tyler Schank / Getty images / Profimedia

Trostruki MVP NBA lige utakmicu je završio sa 32 poena, 10 skokova i 11 asistencija, uz sjajan šut iz igre 13/19. Dodao je i tri ukradene lopte, a ono što posebno impresionira jeste činjenica da je čitav posao završio pre poslednje četvrtine!

Bio je to njegov treći tripl-dabl ove sezone, ukupno 201. u karijeri u regularnom delu NBA lige. Jokić je još jednom demonstrirao da može da dominira na sve moguće načine - da zatrpava koš, gospodari u reketima, razigrava saigrače i kontroliše ritam utakmice.

Denver se probudio, a onda je usledio potop Toronta!

Nije sve izgledalo tako jednostavno na početku. Ekipa Darka Rajakovića dobro je otvorila utakmicu, povela sa 22:14 i tokom većeg dela prvog poluvremena uspevala da održava prednost. Reptorsi su na odmor otišli sa vođstvom 67:64, a Denver je morao ozbiljno da promeni pristup ako je želeo da izbegne novi neprijatan poraz.

A onda je Jokić ubacio u brzinu više!

Treća četvrtina pretvorila se u pravu košarkašku demonstraciju sile. Nagetsi su potpuno razbili protivnika i dobili taj period neverovatnim rezultatom 41:15! Toronto nije imao odgovor na nalete domaćina, a Jokić je u toj deonici ubacio 15 poena i dirigovao igrom svog tima.

Denver je u jednom trenutku stigao i do ogromnih 109:82, pa je trener Dejvid Adelman mogao da izvede svog najboljeg igrača i poštedi ga napora u završnici. Srpski centar tako nije ni morao da ulazi u poslednjih 12 minuta, jer je pitanje pobednika već bilo rešeno.

Jokić ispisao još jednu stranicu istorije!

Ovaj tripl-dabl ima i posebnu istorijsku težinu. Jokiću je to bio čak 90. meč u kojem je stigao do tripl-dabla pre početka poslednje četvrtine, što predstavlja rekord NBA lige u poslednjih 40 godina.

A kada su ga posle utakmice pitali da li je namerno želeo da od početka bude agresivniji prema košu, Nikola je odgovorio u svom prepoznatljivom, skromnom stilu.

"Nikada ne ulazim u utakmicu sa mišlju: "E, danas ću uraditi ovo ili ono.“ Jednostavno se namestilo da bude takva utakmica", poručio je Jokić.

Koliko je bio dominantan govori i podatak da je Denver u reketu postigao čak 76 poena, naspram 46 koliko je ubacio Toronto. Pored Jokića, istakao se i Brajs Hopkins sa 18 poena, Aron Gordon dodao je 17, dok je Džamal Marej završio meč sa 14 poena i sedam asistencija.

Na drugoj strani, najefikasniji je bio Ar Džej Baret sa 22 poena, dok je Skoti Barns ubacio 17.

Denver je tako stigao do četvrte pobede u sezoni uz tri poraza, dok je Toronto pao na učinak 4-4. Nagetsi su se oporavili od poraza od Portlanda i pokazali kako izgledaju kada Jokić i ostatak ekipe pronađu pravi ritam.

Sledeći izazov čeka ih protiv Indijane, u gostima, a ako je suditi po onome što je Somborac pokazao protiv Toronta, protivnicima se ne piše dobro kada uhvati ovakav zalet!