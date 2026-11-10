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Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je večeras na zvaničnom sajtu takmičenja.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na utakmici LA Lejkers - Portland Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Ben Liebenberg / Getty images / Profimedia

Košarkaši LA Lejkersa su prošle nedelje u NBA ligi ostvarili tri pobede na tri utakmice.

Dončić je prošle nedelje prosečno beležio 45 poena, 8,3 asistencije, sedam skokova i 1,3 ukradene lopte po meču. Slovenački reprezentativac je 20. put u karijeri izabran za igrača nedelje u NBA ligi, a peti put kao košarkaš LA Lejkersa.

Nominovani za igrača nedelje na Zapadu bili su i Deni Avdija (Portland), Lamelo Bol (Minesota), Stefen Kari (Golden Stejt), Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma), Viktor Vembanjama (San Antonio) i Ostin Rivs (LA Lejkersi).

Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige u prošloj nedelji proglašen je košarkaš Njujorka Džejlen Branson. On je imao prosek od 27,7 poena, 6,3 asistencije i 3,3 skoka po utakmici.

Košarkaši Njujorka su prošle nedelje zabeležili tri pobede na tri meča.

Kandidati za igrača nedelje na Istoku bili su i Nikil Aleksander-Voker (Atlanta), Janis Adetokumbo i Klej Tompson (Majami), Džejlen Braun (Filadelfija) i Karl-Entoni Tauns (Njujork).