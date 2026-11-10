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Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su na gostovanju Hjuston Roketsima rezultatom 110:100.

Nikola Jokić ponovo je bio na visini zadatka, ali ni još jedna odlična partija srpskog centra nije bila dovoljna da Denver izbegne poraz. Somborac je utakmicu završio sa 25 poena, 16 skokova i devet asistencija, dok je najefikasniji u redovima Nagetsa bio Džamal Marej sa čak 38 poena.

Hjuston je od početka nametnuo svoj ritam i već u prvom poluvremenu izgradio dvocifrenu prednost. Roketsi su na odmor otišli sa vođstvom 54:40, a u jednom trenutku imali su i 19 poena viška.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču sa Hjustonom Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Denver je, međutim, pokazao karakter i u trećoj četvrtini uspeo da se vrati u utakmicu. Serijom 18:2 Nagetsi su stigli do izjednačenja (60:60) i najavili neizvesnu završnicu.

Ipak, domaćin je uspeo da odgovori, ponovo preuzme kontrolu i odbije nalet gostiju. Marej je pokušao da pokrene preokret, ali Hjuston nije dozvolio da ispusti stečenu prednost.

Najzaslužniji za trijumf Roketsa bio je Kevin Durent sa 23 poena, 12 skokova i osam asistencija, dok je Alperen Šengun dodao 20 poena, 11 skokova i osam asistencija. Bogdan Bogdanović je ubacio osam poena.

Denver sada ima skor 5-4 i po tome su pretposlednji tim u svojoj diviziji, a naredni izazov očekuje ga na gostovanju Memfis Grizlisima.