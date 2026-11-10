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Budućnost Nikole Jokića u Denver Nagetsima mogla bi da bude jedna od glavnih tema predstojećeg leta u NBA ligi. Iako se godinama podrazumeva da će srpski centar ostati zaštitno lice franšize iz Kolorada, sve je više nagoveštaja da njegov ostanak nije potpuno izvestan.

O ovoj temi govorio je i Tim Kavakami, jedan od poznatijih američkih sportskih novinara, koji je u jednom podkastu istakao da situacija oko Jokića nije toliko jasna kako bi se moglo pomisliti.

Prema njegovim rečima, i dalje postoji mogućnost da Nikola nastavi karijeru u Denveru, ali ne treba unapred isključiti drugačiji scenario.

- Čujem da se o ovome priča već neko vreme. Stvar je dosta otvorena. Vrlo je moguće da će se vratiti u Denver, ali situacija je trenutno baš otvorena. Nije garantovano da će se vratiti i potpisati dugoročno produženje ugovora sa Denverom – poručio je Kavakami.

Jokić tako ima period pred sobom u kojem će morati da razmotri sve opcije i donese odluku o nastavku karijere. Njegov status svakako će privući ogromnu pažnju, s obzirom na to da je reč o trostrukom MVP-ju i jednom od najboljih košarkaša današnjice.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču sa Hjustonom Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Iako je Denver i dalje realna opcija, reči američkog novinara dodatno su podgrejale spekulacije o budućnosti srpskog asa.