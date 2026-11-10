LUĐE NE MOŽE! Protrljajte oči pre nego vidite učinak Vembanjame: Eh, da je imao još samo jednu blokadu...
Košarkaši San Antonija pobedili su na gostujućem terenu Finiks 122:96, a najzaslužniji za trijumf bio je Viktor Vembanjama, koji je ostvario učinak od 40 poena, 11 skokova i DEVET blokada. Malo je falilo da vidimo čudesan tripl-dabl.
San Antonio je tako stigao do devete uzastopne pobede, nakon što je sezonu otvorio sa dva poraza.
Dieron Foks dodao je 15 poena, dok su Džulijan Šampanji i Harison Barns postigli po 11.
U ekipi Finiksa najefikasniji je bio Devin Buker sa 32 poena, dok je Kaman Maluač dodao 11.
San Antonio je drugi u Zapadnoj konferenciji sa skorom od devet pobeda i dva poraza, a Finiks je na 12. mestu iste konferencije sa skorom 3/6.
San Antonio će u narednom kolu gostovati Čikagu, dok će Finiks dan ranije dočekati Los Anđeles Kliperse.