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Košarkaši San Antonija pobedili su na gostujućem terenu Finiks 122:96, a najzaslužniji za trijumf bio je Viktor Vembanjama, koji je ostvario učinak od 40 poena, 11 skokova i DEVET blokada. Malo je falilo da vidimo čudesan tripl-dabl.

San Antonio je tako stigao do devete uzastopne pobede, nakon što je sezonu otvorio sa dva poraza.

Dieron Foks dodao je 15 poena, dok su Džulijan Šampanji i Harison Barns postigli po 11.

1/5 Vidi galeriju Viktor Vembanjama Foto: Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

U ekipi Finiksa najefikasniji je bio Devin Buker sa 32 poena, dok je Kaman Maluač dodao 11.

San Antonio je drugi u Zapadnoj konferenciji sa skorom od devet pobeda i dva poraza, a Finiks je na 12. mestu iste konferencije sa skorom 3/6.

San Antonio će u narednom kolu gostovati Čikagu, dok će Finiks dan ranije dočekati Los Anđeles Kliperse.